Intel étend son système de recherche neuromorphique à 100 millions de neurones.



Aujourd'hui, Intel a annoncé la disponibilité de Pohoiki Springs, son dernier et le plus puissant système de recherche neuromorphique offrant la capacité de calcul de 100 millions de neurones. Le système basé sur le cloud sera mis à la disposition des membres de la communauté de recherche neuromorphique Intel (INRC), étendant leur travail neuromorphique pour résoudre des problèmes plus grands et plus complexes.



"Pohoiki Springs fait évoluer notre puce de recherche neuromorphique de Loihi de plus de 750 fois, tout en fonctionnant à une puissance inférieure à 500 watts. Le système permet à nos partenaires de recherche d'explorer des moyens d'accélérer les charges de travail qui s'exécutent lentement aujourd'hui sur les architectures conventionnelles, y compris les systèmes de calcul des performances (HPC). " -Mike Davies, directeur du laboratoire de calcul neuromorphique d'Intel.







Pohoiki Springs est un système monté en rack de centre de données et est le plus grand système informatique neuromorphique d'Intel développé à ce jour. Il intègre 768 puces de recherche neuromorphique Loihi à l'intérieur d'un châssis de la taille de cinq serveurs standard.







Les processeurs Loihi s'inspirent du cerveau humain. Comme le cerveau, Loihi peut traiter certaines charges de travail exigeantes jusqu'à 1 000 fois plus rapidement et 10 000 fois plus efficacement que les processeurs conventionnels. Pohoiki Springs est la prochaine étape dans la mise à l'échelle de cette architecture pour évaluer son potentiel à résoudre non seulement les problèmes d'intelligence artificielle (IA), mais un large éventail de problèmes de calcul difficiles.



Les chercheurs d'Intel pensent que l'extrême parallélisme et la signalisation asynchrone des systèmes neuromorphiques peuvent fournir des gains de performances significatifs à des niveaux de puissance considérablement réduits par rapport aux ordinateurs conventionnels les plus avancés disponibles aujourd'hui.



Dans le monde naturel, même certains des plus petits organismes vivants peuvent résoudre des problèmes de calcul remarquablement difficiles. De nombreux insectes, par exemple, peuvent suivre visuellement les objets et naviguer et éviter les obstacles en temps réel, malgré leur cerveau avec bien moins d'un million de neurones.



De même, le plus petit système neuromorphique d'Intel, Kapoho Bay, comprend deux puces Loihi avec 262 000 neurones et prend en charge une variété de charges de travail de périphérie en temps réel. Les chercheurs d'Intel et de l'INRC ont démontré la capacité de Loihi à reconnaître les gestes en temps réel, à lire le braille à l'aide d'une nouvelle peau artificielle, à orienter la direction à l'aide de repères visuels appris et à apprendre de nouveaux schémas d'odeur - tout en consommant des dizaines de milliwatts de puissance.



Ces exemples à petite échelle ont jusqu'à présent montré une excellente évolutivité, avec des problèmes plus importants fonctionnant plus rapidement et plus efficacement sur Loihi par rapport aux solutions conventionnelles. Cela reflète l'évolutivité des cerveaux trouvés dans la nature, des insectes aux cerveaux humains.



Avec 100 millions de neurones, Pohoiki Springs augmente la capacité neuronale de Loihi à la taille d'un petit cerveau de mammifère, une étape majeure sur la voie de la prise en charge de charges de travail neuromorphiques beaucoup plus grandes et plus sophistiquées. Le système jette les bases d'un avenir autonome et connecté, qui nécessitera de nouvelles approches de traitement dynamique et en temps réel des données.



Comment sera-t-il utilisé : les systèmes neuromorphiques d'Intel, tels que Pohoiki Springs, sont encore en phase de recherche et ne sont pas destinés à remplacer les systèmes informatiques conventionnels. Au lieu de cela, ils fournissent un outil aux chercheurs pour développer et caractériser de nouveaux algorithmes neuro-inspirés pour le traitement en temps réel, la résolution de problèmes, l'adaptation et l'apprentissage.



Les membres de l'INRC accéderont et créeront des applications sur Pohoiki Springs via le cloud à l'aide du SDK Nx d'Intel et de composants logiciels apportés par la communauté.







Voici des exemples d'algorithmes prometteurs et hautement évolutifs développés pour Loihi :



- Satisfaction des contraintes : les problèmes de satisfaction des contraintes sont présents partout dans le monde réel, du jeu de sudoku à la planification des compagnies aériennes, en passant par la planification de la livraison des colis. Ils nécessitent d'évaluer un grand nombre de solutions potentielles pour identifier celle ou les quelques-unes qui répondent à des contraintes spécifiques. Loihi peut accélérer de tels problèmes en explorant de nombreuses solutions différentes en parallèle à grande vitesse.

- Recherche de graphiques et de modèles : Chaque jour, les gens recherchent des structures de données basées sur des graphiques pour trouver des chemins optimaux et des modèles qui correspondent étroitement, par exemple pour obtenir des itinéraires ou pour reconnaître des visages. Loihi a montré la capacité d'identifier rapidement les chemins les plus courts dans les graphiques et d'effectuer des recherches d'images approximatives.

- Problèmes d'optimisation : les architectures neuromorphiques peuvent être programmées de sorte que leur comportement dynamique dans le temps optimise mathématiquement des objectifs spécifiques. Ce comportement peut être appliqué pour résoudre des problèmes d'optimisation du monde réel, tels que la maximisation de la bande passante d'un canal de communication sans fil ou l'allocation d'un portefeuille d'actions pour minimiser le risque à un taux de rendement cible.



À propos de l'informatique neuromorphique : les processeurs traditionnels à usage général, comme les CPU et les GPU, sont particulièrement qualifiés pour les tâches difficiles pour les humains, comme les calculs mathématiques très précis.



Mais le rôle et les applications de la technologie se développent. De l'automatisation à l'IA et au-delà, il existe un besoin croissant d'ordinateurs fonctionnant davantage comme des humains, traitant des données non structurées et bruyantes en temps réel, tout en s'adaptant au changement. Ce défi motive des architectures nouvelles et spécialisées.



L'informatique neuromorphique est une refonte complète de l'architecture informatique de bas en haut. L'objectif est d'appliquer les dernières connaissances des neurosciences pour créer des puces qui fonctionnent moins comme les ordinateurs traditionnels et plus comme le cerveau humain.



Les systèmes neuromorphiques reproduisent la façon dont les neurones sont organisés, communiquent et apprennent au niveau matériel. Intel voit Loihi et les futurs processeurs neuromorphiques définir un nouveau modèle de calcul programmable pour répondre à la demande mondiale croissante de dispositifs intelligents omniprésents.



