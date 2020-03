THE GURU3D nous propose le test de la : Aorus TRX40 Master.



Nous vérifions le TRX40 Aorus Master avec ce processeur Threadripper 3990X méga-cœur. Il s'agit du T-Rex plus abordable de Gigabyte, alias la solution TRX40. Cependant, il est toujours rempli de fonctionnalités. Gigabyte propose une carte mère TRX40 très intéressante chargée de toutes les qualités PCIe 4 que les processeurs et chipsets Threadripper apportent et a commencé à y connecter toutes sortes de périphériques.



Une prise Ethernet 5 GigE, par exemple, audio basée sur ESS SABRE 9218 DAC, condensateurs audio ALC1220-VB et WIMA, WIFI 6 802.11ax Wireless ouais tout y est. L'année est 2020, et cela devient déjà un peu commun, je veux dire les processeurs avec 24, 32 et maintenant même 64 cœurs de processeur. AMD a lancé sa 3e génération de processeurs Threadripper basés sur l'architecture ZEN2 accompagnée de la conception du chipset TRX40 désormais familier.



Et lorsque ces processeurs méga-core n'ont vraiment aucun sens pour votre passionné de PC, ils peuvent être des produits très convaincants pour les développeurs, les créateurs de contenu et les éditeurs vidéo. AMD a révisé la conception du chipset Threadripper et de la carte mère, PCIe Gen 4.0 partout et partout et de nouvelles configurations de mémoire font de la discussion UMA/NUMA une chose du passé, diable, vous pouvez même jouer sur ces procs comme s'il s'agissait d'un processeur Ryzen 3000. Basé sur des matrices ZEN2 de 7 nm et le nom de code Castle Peak, ce processeur 3970X 32 cœurs avec ses 64 threads stupéfiants est tout simplement sans précédent dans cette classe de bureau.



Comme vous pouvez en juger par cet examen, la compatibilité avec le X399 n'est malheureusement pas une option pour le nouveau chipset TRX40 qui sera complété sur de nombreuses cartes mères de toutes les grandes marques. Les processeurs Threadripper 3000 sont différents de leurs prédécesseurs, principalement pour des raisons telles que PCI-Express 4.0 et la pérennisation de la plate-forme pour les générations à venir - forçant AMD à introduire une nouvelle plate-forme de carte mère et un nouveau chipset.



Le nouveau Socket sTRX4/TRX40 est identique au Socket TR4 des deux premières générations de Threadrippers, mais n'est pas compatible ; les solutions de refroidissement pour les processeurs Threadripper existants conviennent cependant à ces nouveaux modèles.



Aorus TRX40 Master



Le maître suit une impressionnante conception de puissance numérique 16 + 3 phases en est déjà une bonne indication, ce serait des phases 16x 70amp. Cette carte offre une prise LAN 5 Gbe ainsi qu'une seule Gigabit et a également été équipée de WIFI 6 (802.11ax) pour des performances sans fil Gigabit qui offriraient un débit 5,5 fois plus élevé que la norme 802.11ac 1 × 1.



La carte est livrée avec quatre emplacements PCI Express 4.0 double largeur, 8 ports SATA, 3 supports de lecteur M.2 et partout où vous placez un focus, vous vous retrouverez dans une multitude de quelque chose. La carte est disponible dans un facteur de forme E-ATX, ce qui signifie que vous aurez besoin d'un châssis capable de contenir cette carte mère de plus grande taille. Examinons les spécifications placées dans un tableau ainsi qu'un schéma fonctionnel de la connectivité des cartes mères, car c'est vraiment beaucoup à prendre.







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D