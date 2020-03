AMD nous propose les nouveaux pilotes graphiques : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.3.1 Bêta.



AMD a publié les pilotes Radeon Software Adrenalin 2020 Edition juste à temps pour que les régions d'Asie et d'ANZ commencent «un enfer» avec DOOM Eternal.







Les changements apportés sont les suivants :



Support pour



- DOOM Eternal

- Obtenez des performances jusqu'à 5% supérieures en jouant à Doom Eternal (paramètres Ultra Nightmare) à 1920x1080p sur la Radeon RX 5700XT avec Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1, par rapport à Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2. RS-333,

- Demi-vie : Alyx,

- Ghost Recon Breakpoint : Vulkan API.



Ajouté à Vulkan :



- VK_EXT_post_depth_coverage : Cette extension indique la prise en charge des modules de shader qui utilisent l'extension SPV_KHR_post_depth_coverage. Les shaders de fragments utilisant l'extension SPV peuvent contrôler si la variable d'entrée intégrée SampleMask reflète la couverture après l'application des tests de profondeur et de stencil. Cette extension n'est prise en charge que sur le matériel AMD RDNA.

- VK_KHR_shader_non_semantic_info : Cette extension indique la prise en charge des modules de shader qui utilisent l'extension SPV_KHR_non_semantic_info. Les modules de shader utilisant l'extension SPV peuvent inclure des instructions non sémantiques qui peuvent être supprimées du module en toute sécurité.

- VK_EXT_texel_buffer_alignment : Cette extension fournit un mécanisme pour interroger les exigences d'alignement pour les tampons de texels uniformes et de stockage qui ne peuvent pas être bien communiqués via minTexelBufferOffsetAlignment.

- VK_EXT_pipeline_creation_cache_control : Cette extension fournit des indicateurs qui peuvent être utilisés par une application pour se renseigner sur les coûts potentiellement élevés qui pourraient être encourus lors de la création du pipeline. Les informations peuvent être obtenues avant d'effectuer l'opération de création, ce qui permettrait à l'application d'ajuster son comportement en conséquence.



Problèmes résolus



- Un saut d'image ou un son saccadé peut se produire dans les vidéos capturées à l'aide de Radeon ReLive.

- Certains jeux peuvent rencontrer un bégaiement lors de l'utilisation d'Instant Replay ou d'applications tierces qui diffusent ou effectuent une capture d'écran.

- Les raccourcis clavier peuvent ne pas s'appliquer aux scènes dans l'éditeur de scène ReLive lorsque la scène a un nom personnalisé.

- Les éléments de la webcam peuvent ne pas apparaître à l'écran lorsqu'un emplacement personnalisé est défini pendant l'enregistrement ReLive.

- Les processeurs APU AMD A-Series/E-Series refléteront l'ancienne interface utilisateur des paramètres Radeon Software Adrenalin 2019 Edition.

- Le basculement de zéro tr/min peut ne pas se réinitialiser ou apparaître lors de la désactivation des options avancées de réglage du ventilateur dans le réglage des performances.

- Le logiciel Radeon peut se fermer automatiquement lorsqu'un flux en direct est démarré ou arrêté.

- Le curseur du bureau peut rester visible par intermittence après avoir basculé la superposition de Radeon Software dans certains jeux.

- Red Dead Redemption 2 peut rencontrer un écran vide lorsqu'il est lancé à l'aide de l'API Vulkan.

- Le logiciel Radeon peut rencontrer un crash d'application, ou un TDR système peut se produire, lorsque la VRAM atteint 8 Go ou plus avec HBCC activé sur les produits graphiques Radeon RX Vega.

- DOOM peut rencontrer un blocage intermittent du système ou un crash d'application pendant le jeu.

- Les ingénieurs de l'espace peuvent rencontrer une application ou se bloquer pendant le jeu lorsque Grass Density est activé.

- Un blocage du système ou un écran noir peut se produire lors de la fermeture de SteamVR avec des configurations de système d'affichage multiple.

- Monster Hunter World: Iceborne peut avoir des performances inférieures à celles attendues dans certains domaines du jeu sur les produits graphiques Radeon RX 5700.

- La lecture vidéo peut présenter une corruption sur le contenu entrelacé dans les films et la télévision sur Ryzen 3000 avec les processeurs graphiques Radeon.

- PassMark peut rencontrer un blocage d'application sur certains Ryzen avec les processeurs graphiques Radeon.

- Sur Radeon RX Vega et les anciens GPU discrets et sur les APU, l'activation de la mise à l'échelle de l'affichage entier pourrait entraîner une réduction de la fréquence d'images.

- La mise à l'échelle de l'affichage entier peut ne pas apparaître comme disponible dans Radeon Software sur certains GPU basés sur GCN.



