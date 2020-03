NVIDIA nous propose les nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 442.74 WHQL.



Ceux-ci sont livrés avec l'optimisation et des corrections de bugs pour la plus grande version du jeu du week-end.





"DOOM Eternal"



Qui sera disponible en Asie et ANZ dans quelques minutes. En plus de cela, les pilotes WHQL 442.74 corrigent un seul bug : un problème avec "Red Dead Redemption 2", où le changement de tâche avec alt + Tab au milieu du jeu peut entraîner un écran noir.



Game Ready for DOOM Eternal



- Le nouveau pilote Game Ready fournit les dernières optimisations de performances, profils et corrections de bogues pour DOOM Eternal.



Problèmes résolus dans cette version



- [Red Dead Redemption 2] : Le jeu affiche un écran noir après avoir changé de fenêtre avec [Alt + tab]. [200597531].



Problèmes Windows 7 identifiés



- [Doom Eternal] : le scintillement se produit dans les paramètres à l'écran de ShadowPlay lorsque VSync en jeu est désactivé. [200593899],

- [Call of Duty - Warzone] : ShadowPlay et la capture d'écran ne fonctionnent pas avec Windows 7 (200593494),

- [World of Warcraft : Battle for Azeroth] [DirectX 12] : le jeu se bloque lors du passage du mode DirectX 11 au mode DirectX 12. [200574934].



Problèmes Windows 10 identifiés



- [SLI] [Doom Eternal] : la corruption se produit dans le jeu lors de l'ouverture de la superposition Steam. [200593967]

- [DOOM Eternal] : Une erreur se produit dans le jeu lors de la capture de l'image Super Resolution (AI Upres) avec Ansel. [200597765]

- [Doom Eternal] : la fréquence d'images du jeu diminue lors de l'utilisation du compteur FPS Steam dans le jeu. [200593988]

- Ce problème se produit également avec le matériel graphique non NVIDIA.

- [DOOM Eternal] [HDR] : le jeu scintille lorsque le système d'exploitation HDR est réglé sur OFF et que le jeu HDR dans le jeu est réglé sur ON. [2874172]

- Pour contourner ce problème, activez «Jouer aux jeux et applications HDR» dans le menu Paramètres de couleur Windows HD.

- Call of Duty : Modern Warfare] : Le jeu peut afficher des flashs blancs lorsque le joueur s'approche d'un mur. [2887940]

- [Call of Duty - Warzone] : Le style libre ne fonctionne pas. (200593020)

- [Forza Motorsport 7] : Le trottoir peut afficher une bande noire pendant une course sur certaines pistes. [2781776]

- Zombie Army : Dead War 4] [Ansel/Freestyle] : Les onglets Ansel et Freestyle ne sont pas sélectionnables. [2810884]

- [Rainbow Six Siege de Tom Clancy] [Vulkan] [G-SYNC] : Lorsque vous jouez au jeu en mode Vulkan avec G-SYNC activé, le scintillement se produit après avoir basculé le jeu entre le mode plein écran et le mode fenêtré. [200578641]

- Pour contourner ce problème, désactivez G-SYNC ou jouez à l'aide d'une API autre que Vulkan.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



NVIDIA