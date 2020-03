BIOSTAR nous propose une nouvelle carte mère : La A68N-2100K SOC.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la carte mère SoC A68N-2100K qui est livrée avec un processeur AMD E1-6010 intégré. Au cours de nombreuses décennies, BIOSTAR a été vénéré comme l'un des meilleurs fabricants de cartes mères robustes et hautement fiables avec un large éventail de modèles sur les plates-formes Intel et AMD parmi lesquelles choisir et une pléthore de composants supplémentaires répondant à de nombreuses préférences des utilisateurs dans le monde.



La technologie moderne rencontre le facteur de forme élégant et raffiné que la carte mère SoC Mini-ITX A68N-2100K de BIOSTAR est dévoilée au monde avec un processeur AMD E1-6010 intégré et la prise en charge de la carte graphique AMD Radeon R2.











Conçue pour les consommateurs de contenu quotidien, la carte mère SoC BIOSTAR A68N-2100K est conçue pour être la meilleure pour la carte mère SoC buck de ses concurrents, équipée de 2 DIMM de mémoire DDR3 économique qui offre une meilleure bande passante à une tension de fonctionnement inférieure , Un port HDMI 4K2K qui exprime un contenu lumineux et très détaillé, un port SATA III 6 Gbit/s qui offre une bande passante plus élevée, des taux de transfert de données ultra-rapides 2 fois plus rapides que le SATA 3G et un port USB 3.2 Gen 1 USB qui offre une augmentation de performance convaincante avec des vitesses jusqu'à 5 Gbit/s conçu pour être rétrocompatible avec tous les périphériques USB existants, ce qui fait de la carte mère A68N-2100K un choix idéal pour les personnes qui aiment regarder des émissions de télévision et des films en ligne tels que YouTube ou Netflix ou écouter de la musique et jouer à certains jeux.



L'un des meilleurs avantages de la carte mère SoC A68N-2100K est son système de refroidissement sans ventilateur qui fournit un refroidissement suffisant pour son puissant processeur Beema Core AMD, laissant la place à une construction PC élégante et silencieuse qui est moins un aimant à poussière s'ajoutant à sa longévité et à son tour en fait un investissement très lucratif pour les consommateurs sur un budget.



Il convient également de mentionner que même si ce produit est principalement destiné aux builds PC économiques, BIOSTAR n'a épargné aucune dépense en ce qui concerne son emballage, car la carte mère SoC A68N-2100K est livrée dans un emballage qui rendrait envieux même ses rivaux haut de gamme. .



Dans l'ensemble, la carte mère SoC BIOSTAR A68N-2100K a respecté la norme internationale qui fait la renommée de BIOSTAR avec sa gamme de cartes mères SoC et cherche à fournir aux utilisateurs occasionnels comme les étudiants une carte mère économique qui supprime les coûts supplémentaires pour des composants supplémentaires tels que le processeur, le ventilateur de refroidissement, etc. avec cette incroyable carte mère intégrée avec un facteur de forme élégant et peu encombrant adapté à une petite pièce de dortoir organisée ou à un poste de travail à domicile en tant que produit rentable, très fiable et durable.



Le BIOSTAR A68N-2100K est équipé de 1x souris PS/2, 1x clavier PS/2, 1x port VGA, 1x port HDMI, 1x port LAN GbE, 2x ports USB 3.2 (Gen1), 2x ports USB 2.0 et 3x prise jack audio le panneau d'E/S arrière.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



BIOSTAR