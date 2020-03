TEAM GROUP nous propose des nouvelles barrettes mémoires : Les XTREEM ARGB DDR4.











Finition miroir pleine couleur







Le concept de conception de réflexion en miroir complet de la mémoire de jeu TDR FORCE XTREEM ARGB DDR4 domine le monde dans la conception de mémoire de jeu RVB et crée un effet d'éclairage RVB incomparable. Avec un design miroir coloré, la mémoire lumineuse permet au T-FORCE XTREEM ARGB de présenter la texture ultime de la technologie optique.



Lumière pénétrante, lumière froide ARGB







La mémoire de jeu T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 utilise les principes de la réflexion optique et du guide de lumière pénétrante, de sorte que la zone lumineuse de l'ensemble du module peut être maximisée grâce à la conception du processus de finition miroir et laisser la lumière en bas passer directement pour présenter plusieurs couches de la beauté de l'optique réfléchissante.



Puces IC sélectionnées, stables et durables







La puce IC conçue pour la mémoire de jeu TEAMGROUP T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 est sélectionnée par le biais d'un processus de test rigoureux. Chacun d'eux est testé pour une compatibilité et une stabilité complètes. Cela offre aux joueurs une mémoire de jeu DDR4 avec une excellente qualité, des performances optimales, la stabilité et la compatibilité.



Haute performance, faible consommation d'énergie, mise à niveau facile







En plus de l'augmentation du taux de transfert de données, la tension de fonctionnement de base de la nouvelle génération de mémoire DDR4 améliorée est également réduite à 1,2 V. Cette mémoire de bureau est économe en énergie, haute performance et faible consommation d'énergie.



Prend en charge Intel XMP, overclocking automatique







La mémoire de jeu T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 est prête à l'emploi. L'overclocking peut être super facile sans avoir à régler manuellement le BIOS. Il est compatible avec la plate-forme Intel et AMD, donc les joueurs peuvent construire leur système sans soucis.



Les modules de mémoire de jeu T-FORCE XTREEM ARGB prennent en charge différents types de logiciels contrôlés







Le module de mémoire T-FORCE XTREEM ARGB prend en charge le logiciel ASUS Aura Sync/GIGABYTE RGB Fusion 2.0/MSI Mystic Light Sync/ASROCK-Polychrome Sync. Ce logiciel contrôlé par la foudre permet aux joueurs de contrôler les effets d'éclairage et la synchronisation de l'éclairage avec le module de mémoire lumineuse T-FORCE XTREEM ARGB. Il crée une esthétique de couleur unique et éblouissante et offre un système RVB brillant !



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TEAM GROUP