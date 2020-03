Les boîtiers de conception fractale reçoivent une plaque de distribution EK alimentée par D5.



EK, un fabricant de matériel de refroidissement à eau haut de gamme, en partenariat avec le prestigieux fabricant de boîtiers suédois Fractal Design, lance le EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB - un réservoir de refroidissement à eau, un routage et une solution de pompe sur mesure conçus pour s'adapter plusieurs étuis Fractal Design de taille ATX.



Cette plaque de distribution est spécialement conçue pour fournir une solution de refroidissement par eau avancée avec une pompe D5 leader du marché pour les utilisateurs qui construisent un refroidissement liquide en boucle personnalisé dans les boîtiers Fractal Design.











Il est conçu pour simplifier le processus pour les constructeurs de PC débutants qui entrent dans le monde du refroidissement liquide en boucle personnalisée pour tubes durs, ainsi que pour apporter l'esthétique EK Quantum mince à un boîtier déjà élégant.







La EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB offre une solution tout-en-un qui comprend une pompe D5, un réservoir, un mécanisme de montage simple et plusieurs entrées et sorties filetées G1/4 "standard de l'industrie. Le placement de ces entrées et sorties est parfaitement aligné pour correspondre aux autres composants de refroidissement EK afin de minimiser le nombre de courbures que l'utilisateur doit effectuer lors de la création de la boucle. La plaque de distribution peut prendre en charge jusqu'à un bloc d'eau CPU, deux blocs GPU et deux radiateurs.







Boitier FRACTAL DESIGN pris en charge :



- Define 7,

- Define 7 XL,

- Define R6,

- Define S2,

- Vector RS,

- Meshify S2.



La compatibilité du radiateur par boîtier est la suivante (haut + avant) :



- Define 7 - EK-CoolStream PE 360 + EK-CoolStream SE 240,

- Define 7 XL - EK-CoolStream XE 360 or EK-CoolStream CE 420 + EK-CoolStream PE 360,

- Define R6 - EK-CoolStream PE 360 + EK-CoolStream PE 240,

- Define S2 - EK-CoolStream PE 360 + EK-CoolStream SE 240,

- Vector RS - EK-CoolStream PE 360 + EK-CoolStream SE 240,

- Meshify S2 - EK-CoolStream PE 360 + EK-CoolStream SE 240.



Conçue pour être montée à côté de la carte mère, la EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM peut s'intégrer avec élégance dans les boîtiers Fractal Design pris en charge. La bande LED adressable D-RGB intégrée s'étend sur toute la longueur de l'unité tandis que le couvercle en aluminium noir anodisé cache les points chauds LED indésirables.



La bande LED D-RGB adressable installée se connecte à l'en-tête 5 V D-RGB (A-RGB) de la carte mère via un connecteur standard. Il est compatible avec tous les principaux logiciels des fournisseurs de cartes mères pour un effet d'éclairage coordonné. Les autres contrôleurs D-RGB adressables excellents et recommandés sont EK-Loop Connect et le très pratique Fractal Design Adjust R1.



Cette plaque de distribution d'eau est livrée avec une pompe D5 authentique, puissante et silencieuse contrôlée par PWM. Faisant partie de la gamme EK Quantum, il s'agit d'un produit haut de gamme qui a suffisamment de puissance pour offrir d'excellentes performances avec plusieurs blocs et radiateurs. Le réservoir est fait de matériau acrylique moulé CNC pour l'aspect et la rigidité du verre.



Réservoir :



- Dimensions avec la pompe attachée (L x P x H) : 133 x 66 x 349 mm,

- Nombre de LED D-RGB : 22,

- Longueur du câble D-RGB : 500 mm,

- Connecteur D-RGB standard à 3 broches (+ 5V, données, bloqué, masse).



Spécifications techniques du moteur de pompe :



- Moteur : Moteur sphérique à commutation électronique,

- Tension nominale : 12 V DC,

- Consommation électrique : 23 W,

- Pression maximale : 3,9 m,

- Débit maximum : 1500 L/h,

- Température maximale du système : 60 ° C,

- Matériaux : acier inoxydable, PPS-GF40, joints toriques en EPDM, oxyde d'aluminium, houille,

- Connecteur d'alimentation : connecteur Molex à 4 broches et PWM FAN à 4 broches.



Régime opérationnel :



- Cycle de service PWM : ~ 20-100%,

- Comportement par défaut : fonctionne à un rapport cyclique de 100% en l'absence de signal de retour PWM.







Disponibilité et prix



EK-Quantum Reflection Fractal ATX D5 PWM D-RGB - La plaque de distribution Plexi est disponible en pré-commande via la boutique en ligne EK au prix de : 353.79 Dollars.



La livraison de ce produit est prévue pour le 23 Mars 2020.



