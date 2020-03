FRACTAL DESIGN nous propose un nouveau boitier PC : Le ERA.



S'adressant aux créateurs, aux joueurs et aux autres bricoleurs, Fractal Design a lancé aujourd'hui un châssis innovant à petit facteur de forme grâce à une étroite collaboration avec Intel. «Nous étions ravis de nous associer à Intel pour développer ce boîtier», explique Hannes Wallin, fondateur de Fractal Design. "Cela nous a inspiré à entreprendre un projet qui défie la convention selon laquelle un design élégant ne peut pas être combiné avec une fonctionnalité flexible, et nous sommes très satisfaits du résultat."











Disponible aujourd'hui, l'Era ITX est la nouvelle génération de boîtier Mini-ITX. Ce châssis compact est exempt des limitations de configuration traditionnellement associées aux systèmes à petit facteur de forme. Ce produit unique apporte la combinaison parfaite d'un design élégant et d'une ingénierie technique à l'innovation matérielle PC. Le design d'Era présente un extérieur en aluminium surfacé associé à des inserts supérieurs allant du bois au verre trempé. Cette combinaison de matériaux avec une variété de coloris présente un éventail de choix à l'utilisateur.











"Ce châssis innove pour les bricoleurs - avec son look élégant et son faible encombrement - pour les PC puissants qu'ils construisent", explique Chris Silva, directeur général, Desktop Product Group chez Intel. "Avec Fractal, nous partageons un engagement sur la philosophie de conception et l'expérience utilisateur et ce produit est le résultat de cette collaboration commune."











Compact, sophistiqué et élégant, l'ère ITX de Fractal redéfinit le petit facteur de forme avec un design qui embrasse la puissance et la fonctionnalité d'un matériel de qualité professionnelle.



Voici les principales caractéristiques :



- Extérieur en aluminium compact et de conception unique disponible en cinq couleurs,

- Intérieur polyvalent supportant du matériel de qualité professionnelle,

- Panneau supérieur élégant conçu pour correspondre à la couleur de votre boîtier,

- Panneau supérieur en maille d'acier supplémentaire inclus pour un débit d'air plus élevé,

- Petit, flexible et peu encombrant avec un volume d'un peu plus de 16 litres,

- Prend en charge les cartes graphiques Dual Slot jusqu'à 295 mm de longueur,

- Excellent support de refroidissement par eau via un support de radiateur amovible permettant des radiateurs de 240 mm ou doubles de 120 mm,

- Deux supports de stockage, chacun capable de monter un seul disque dur 3,5 "ou deux disques SSD 2,5",

- La conception efficace de la cheminée optimise le flux d'air sur cinq positions de ventilateur au total,

- Le ventilateur Fractal Design SSR3 pré-installé de 80 mm évacue la chaleur silencieusement et efficacement.



Voici la grille tarifaire avec les différents coloris :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



