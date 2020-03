MOTION TWIN nous propose un nouveau jeu PC : Dead Cells - The Bad Seed.







Editeur(s)/Développeur(s) : Motion Twin/Evil Empire.



Sortie France : 11 Février 2020.



Genre(s) : Action/Aventure/Roguelike/Plate-Forme.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Ce nouveau DLC étend un peu plus l'univers de Dead Cells. De nouveaux endroits sont à découvrir : la Serre, habitée par des champignons pas toujours pacifiques ; le Marais des Fugitifs, un lieu toxique et dangereux ; et la Tanière, où règne Maman Tique. Un nouveau boss pourra également être affronté.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO