TECHPOWERUP nous propose le test de : L'AZIO Retro Classic BT.



Nous avons récemment examiné le AZIO R.C.K., le clavier rétro compact, qui est un clavier à 75% dans la variante Elwood qui dispose d'une plaque supérieure en bois et d'une connectivité Bluetooth. Avant cela, un examen séparé a également été donné à l'AZIO MK Retro en blanc et au nouveau Retro Classic en noir.



Curieusement, le MK Retro utilise du plastique et l'échantillon Retro Classic que j'avais était un modèle de pré-production avec similicuir. Donc, à juste titre, nous revenons à la Retro Classic, mais comme une mise à jour qui obtient la connectivité Bluetooth pour le clavier pleine taille, et cette fois dans la quatrième variante pour la finition. Remercions AZIO encore une fois d'avoir fourni un échantillon d'avis !







Comme avec l'ancien Retro Classic USB uniquement et le RCK, l'AZIO Retro Classic BT est disponible en quatre versions - Gunmetal, Posh, Artisan et Elwood - qui définissent le matériau et la palette de couleurs utilisés pour la plaque supérieure (cuir ou bois) et le cadre.



Sinon, il conserve la philosophie de conception du reste de la série de claviers AZIO Retro, et j'ai ici la variante Artisan avec une finition en cuir cuivré et noir pour compléter notre look à toutes nos options. Il s'agit d'un clavier pleine taille de 104 touches conçu avec plus de luxe que de performances, l'image fournie par l'entreprise ci-dessus ne laissant aucun doute sur la clientèle pour laquelle il est commercialisé. Nous allons passer en revue les fonctionnalités en détail et commencer par examiner les spécifications du tableau ci-dessous.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP