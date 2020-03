THE GURU3D nous propose le test du : NZXT Kraken X63.



NZXT a mis à jour sa série Kraken à la révision 3 comme dans X-3, dans cette revue, nous testons la dernière offre, le refroidisseur de liquide de la série X63. Un refroidisseur liquide AIO LCS pour boîtiers avec supports de radiateur de 280 mm. La nouvelle mise à jour révision 3 a des changements subtils mais non significatifs, par exemple, l'anneau LED est un peu plus grand et peut maintenant être tourné pour aligner le logo NZXT éclairé par LED horizontalement indépendamment de la façon dont vous installez le bloc.



De plus, et ce n'est pas toujours positif, les ventilateurs ne sont plus contrôlés par l'unité LCS et l'infrastructure CAM elle-même, vous devez les connecter à votre carte mère ou à votre contrôleur de ventilateur pour les régulariser. cela semble être un effort de NZXT pour vous faire acheter un HUB RGB/FAN compatible CAM supplémentaire, mais nous en parlerons un peu plus dans la revue. En dehors de cela, les performances de refroidissement restent solides. Cette nouvelle pompe de refroidissement CPU et éclairage LED sont compatibles avec le logiciel CAM.







Le logiciel vous permet de programmer, personnaliser et surveiller cette solution de refroidissement liquide tout-en-un pour votre processeur. Armé de deux ventilateurs PWM de 140 mm et d'un joli radiateur de 280 mm, les performances devraient être vraiment bonnes, et avec le logiciel CAM, vous pouvez surveiller les températures, ajuster les performances de la pompe et personnaliser l'éclairage LED directement depuis votre bureau.



Vous savez, dans le monde des refroidisseurs de CPU, rien ne cesse de se développer. De nos jours, vous pouvez choisir une centaine de refroidisseurs à caloducs différents, dont beaucoup sont façonnés, formés et au même prix. Les meilleurs refroidisseurs à base de caloducs sont bons cependant. Viennent ensuite les systèmes LCS (refroidissement liquide), les produits d'entrée de gamme sont abordables, faciles à installer des kits de refroidissement liquide préfabriqués. Nous avons vu et testé beaucoup d'entre eux comme Corsair, Asetek, Cooler Master et oui NZXT et ainsi de suite, tous ont des kits intéressants.



Le produit que nous testons en particulier est le Kraken X63, il a une conception visuelle mise à jour et permet uniquement de contrôler la pompe, mais pas les ventilateurs. À côté de cela, ce qui est intéressant, c'est que ce produit est basé sur un radiateur de 280 mm qui lui confère une surface de refroidissement assez importante.



C'est une série plus froide qui est agréable pour les yeux et est livrée avec une installation relativement sans outils. Outre de très bonnes performances, le produit est compatible avec le logiciel NZXT CAM. Vous connectez l'unité LCS à un port USB, puis le logiciel vous permet de programmer, personnaliser et surveiller cette solution de refroidissement liquide facile à installer.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D