Sony nous dévoile le coeur de la PS5 !



Sony dans une keynote de flux YouTube par Mark Cerny, l'architecte principal du système PlayStation 5, a détaillé le matériel du système de divertissement à venir. Il y a trois domaines clés où la société a investi massivement pour faire avancer la plate-forme en «équilibrant les technologies révolutionnaires et évolutives». Un élément clé de la conception avec PlayStation 5 est le stockage.



Cerny a expliqué comment les générations passées de PlayStation ont guidé la direction artistique des développeurs de jeux, car les faibles bandes passantes et les latences des disques optiques et des disques durs posaient des latences invalidantes résultant de recherches mécaniques, entraînant des taux de transfert de données infiniment plus bas que ceux dont les médias sont capables. meilleur scénario (recherche d'un bloc de données de ses secteurs ultrapériphériques). Le SSD était la fonctionnalité matérielle la plus demandée par les développeurs de jeux pendant le développement de la PS5, et Sony a répondu avec quelque chose de spécial.







Chaque PlayStation 5 est livrée avec un SSD PCI-Express 4.0 x4 avec un contrôleur flash conçu en interne par Sony. Le contrôleur dispose de 12 canaux flash et est capable d'au moins 5,5 Go/s de vitesses de transfert. Lorsque vous tenez compte des gains exponentiels de temps d'accès, Sony s'attend à ce que le SSD fournisse 100 fois plus de performances efficaces du sous-système de stockage, ce qui se traduit par pratiquement aucun temps de chargement.







La sauce secrète ici est que Sony utilise son propre protocole au lieu de NVMe, pour prendre en charge 6 niveaux de priorité des données contre 2 sur NVMe. Chaque PlayStation 5 est livrée avec un SSD de 825 Go, extensible à l'aide de disques durs externes via USB, ou une sélection de SSD M.2 NVMe tiers certifiés par Sony.



Les jeux PlayStation 4 peuvent s'exécuter directement sur votre disque dur externe, mais les jeux PlayStation 5 doivent être transférés de votre disque dur vers le SSD principal de la console. Les générations précédentes de PlayStation ont implémenté la compression de données ZLib sur des supports Blu-ray et HDD. La PlayStation 5 implémente Kraken, avec une décompression accélérée par le matériel via un matériel à fonction fixe intégré directement dans le SoC principal.







SoC est l'endroit où Cerny semblait retenu dans ce qu'il voulait divulguer. Le SoC est une puce semi-personnalisée conçue par Sony et AMD, éventuellement sur un processus de fabrication de silicium de classe 7 nm. Sony ne précisera pas s'il s'agit d'un silicium monolithique ou d'un MCM, mais il y a trois éléments constitutifs: le processeur, le GPU et le complexe d'E / S. Le processeur est basé sur la microarchitecture AMD "Zen 2" x86-64, et le GPU est basé sur la prochaine architecture graphique RDNA2 de la société.



Il y a huit cœurs de processeur "Zen 2", bien que la société n'ait pas mentionné si SMT était en vedette. La vitesse d'horloge maximale du processeur est de 3,50 GHz. Le GPU est une toute autre histoire que celle de la puce semi-personnalisée Xbox Series X Velocity Engine. Sony a décidé d'utiliser 36 unités de calcul RDNA2 cadencées jusqu'à 2,23 GHz, contre 52 unités de calcul fonctionnant jusqu'à 1,825 GHz sur la prochaine Xbox. Le GPU de Sony se retrouve avec un débit de calcul maximal de 10,3 TFLOP, par rapport aux 12 TFLOP de Microsoft.







Sony a également fait la lumière sur l'approche de traçage de rayons en temps réel accélérée par le matériel qu'AMD adopte avec RDNA2. Apparemment, chaque unité de calcul comporte un composant matériel appelé «Moteur d'intersection», avec à peu près la même fonction qu'un noyau RT sur NVIDIA «Turing», qui consiste à calculer l'intersection des rayons avec la géométrie (comme les triangles ou les polygones) dans une scène .



Cela se combine avec un modèle de hiérarchie de volume limite (BVH) assez normalisé pour obtenir un hybride d'éléments ray-tracés dans une scène 3D tramée par ailleurs classique (à peu près là où NVIDIA est actuellement avec RTX). Sur PlayStation 5, le matériel de ray-tracing de RDNA2 est utilisé pour l'audio de position, l'éclairage global, les ombres, les réflexions et le ray-tracing complet.



Le troisième composant clé du SoC est le complexe d'E/S. Cela gère toutes les E/S de la puce, non seulement avec les périphériques et la sortie vidéo, mais également le stockage et la mémoire. Il existe des co-processeurs d'E/S dédiés sur silicium conçus pour réduire la pile de traitement des différentes E/S sur les cœurs de processeur et réduire les latences à différentes étapes. Il existe également une certaine quantité de SRAM qui met en cache les transferts entre les différents composants du complexe d'E/S. La puce personnalisée exploite AMD SmartShift dans la gestion de l'alimentation.







La PlayStation 5 utilise 16 Go de mémoire GDDR6. Sony n'a pas mentionné l'horloge mémoire, la bande passante ou même la largeur du bus mémoire. Il a laissé tomber quelques indices sur la gestion de la mémoire. Il semble que la PlayStation 5 ne partitionne pas la mémoire comme le fait la Xbox Series X, et s'en tient probablement au modèle hUMA de la PlayStation 4 (en utilisant un pool commun de mémoire physique pour la mémoire système et vidéo).



Enfin, une grande partie de la présentation de Sony s'est concentrée sur la prochaine frontière de l'innovation matérielle: l'audio positionnel. Sony investit massivement dans l'audio positionnel qui prend en compte le HRTF physique du joueur (fonction de transfert liée à la tête). Pour ce faire, la société tire parti des énormes quantités de puissance processeur obtenues grâce à la mise à niveau vers «Zen 2».



Nous ne savons toujours pas à quoi ressemblera une console PlayStation 5 !



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



