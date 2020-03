MSI nous propose un nouveau boitier au format moyenne tour : Le MAG Forge 100R.















FLUX D'AIR OPTIMISÉ







Deux ventilateurs de 120 mm alignés verticalement à l'avant pour aspirer l'air uniformément sur toute la face du boîtier. Cela contribuera à une pression d'air positive dans le boîtier, l'air chaud ascendant sera toujours évacué avec le flux d'air arrière et supérieur de la série MAG Forge 100.



PRÊT POUR UNE CARTE MÈRE OPTIMISÉE







Conçu avec plusieurs mécanismes d'installation faciles et adapté à une carte mère jusqu'à ATX pour fournir une expérience de construction sans entrave.



Support pour :



- ATX/Micro ATX/Mini-ITX.



CONÇU POUR UN CAPACITÉ DE VENTILATEUR ET DE RADIATEUR PRIME







DISPOSITION DE REFROIDISSEMENT



- Avant : jusqu'à 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm,

- Dessus : jusqu'à 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm,

- Arrière : 1 x 120 mm.



PRÉ-INSTALLER LE VENTILATEUR



- Avant : Ventilateur LED RGB adressable 2 x 120 mm inclus,

- Arrière : 1 ventilateur système de 120 mm inclus.



DISPOSITION DU RADIATEUR



- Dessus : support radiateur 120/240 mm,

- Avant : support radiateur 120/240 mm,

- Arrière : support radiateur 120.



CONÇU POUR UNE STRUCTURE DE CAS OPTIMISÉE











VERRE TREMPÉ SANS OUTIL







La conception réfléchie du boîtier de la série Forge 100 permet aux utilisateurs d'installer/retirer facilement le verre trempé. Placez simplement le verre trempé sur le moignon du boîtier avant de l'installer pour un processus simple et sûr.



Ce boitier est disponible dans 3 versions différentes :







Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



MSI