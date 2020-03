SEAGATE nous propose : Les SSD IronWolf 510 M.2 NVMe pour les applications NAS.



Seagate Technology plc, un leader mondial des solutions de données, a annoncé aujourd'hui les dernières solutions hautes performances pour les environnements NAS multi-utilisateurs, ajoutant à leur gamme de produits primés IronWolf SSD. L'IronWolf 510 de Seagate est un SSD M.2 NVMe avec des vitesses de mise en cache allant jusqu'à 3 Go/s pour les systèmes compatibles NVMe et est idéal pour les professionnels de la création et les NAS professionnels ayant besoin d'un stockage multi-utilisateurs 24x7 avec cache activé.



Le SSD IronWolf 510 répond aux principales exigences des principaux fabricants de NAS : une écriture de disque par jour (DWPD), permettant aux environnements NAS multi-utilisateurs de faire plus avec leurs données avec des performances durables. Le SSD IronWolf 510 est fiable avec 1,8 million d'heures de temps moyen entre pannes (MTBF) dans un facteur de forme PCIe, deux ans de services de récupération de données de sauvetage et une garantie limitée de cinq ans. IronWolf Health Management aide à analyser la santé des disques et sera bientôt disponible sur les systèmes NAS compatibles.







"Nous sommes les premiers à fournir un NVMe M.2 spécialement conçu pour les NAS qui va non seulement au-delà des mesures de performances SATA, mais fournit également 3 fois l'endurance par rapport à la concurrence. Cela répond aux spécifications d'endurance requises d'un DWPD que nos partenaires NAS attendent de leurs clients ", a déclaré Matt Rutledge, vice-président directeur des appareils. «En raison de cette endurance élevée, nos clients obtiennent un SSD robuste pour les petites entreprises et les environnements NAS professionnels créatifs.



Meiji Chang, directeur général de QNAP Systems, Inc., a déclaré: "Nous sommes ravis de voir de nouveaux ajouts à la gamme de disques SSD de Seagate pour les NAS qui répondent spécifiquement aux exigences des SSD dans le segment de stockage réseau améliorant les performances et l'endurance. Cela permet QNAP pour construire des systèmes et des applications plus performants et plus fiables, y compris des baies 100% flash, sur lesquelles nos utilisateurs peuvent compter. "



L'IronWolf 510 SSD PCIe Gen3 x4, NVMe 1.3 est disponible en capacités de 240 Go, 480 Go, 960 Go et 1,92 To et est compatible avec les principaux fournisseurs de NAS pour fournir un stockage de serveur aux petites et moyennes entreprises et aux professionnels de la création qui utilisent NAS .



Combinez les disques durs IronWolf avec les SSD IronWolf et bénéficiez d'une capacité ultra-élevée, d'une endurance ultra-élevée et d'une mise en cache haute vitesse.



Ils sont tous disponible dès maintenant.



Les prix :



- 240Go : 119.99 Dollars,

- 480Go : 169.99 Dollars,

- 960Go : 319.99 Dollars,

- 1.92To : 539.99 Dollars.



TECHPOWERUP