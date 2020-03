Intel et Micron signent un nouvel accord pour l'expédition 3D XPoint.



Intel et Micron ont signé un nouvel accord pour la production de mémoire 3D XPoint. Étant actuellement la seule source de solutions de mémoire 3D XPoint, Micron obtiendra une augmentation significative des flux de trésorerie provenant d'Intel pour la production de mémoire.



Alors qu'Intel et Micron ont mis fin à leur partenariat sur la mémoire 3D XPoint, ils ont signé un nouveau contrat pour la production et la fourniture de nouvelles plaquettes 3D XPoint à Intel. Cela montre que la demande de mémoire 3D XPoint est forte, donc Intel a besoin d'une capacité de production pour fournir la mémoire, et Micron est le choix évident.







Auparavant, Intel avait vendu sa propriété de l'usine Lehi basée en Utah, qui fabriquait les solutions de mémoire 3D XPoint, il était donc laissé à Micron d'utiliser. Cependant, ils ont signé un nouvel accord et maintenant Micron est en charge de la fabrication et de la résolution des problèmes d'approvisionnement des futurs produits Optane d'Intel. Le nouvel accord s'accompagne d'une modification des prix et des prévisions de ventes.Intel paiera probablement plus d'argent à Micron cette fois.



