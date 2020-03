Abkoncore nous propose un nouveau boitier PC : Le H600X.



ABKONCORE annonce officiellement la sortie et la disponibilité directe du boîtier de jeu PC H600X. Le H600X est un châssis ATX qui prend en charge RGB SYNC et un excellent choix pour votre prochaine construction. Ce boîtier ATX Mid-tower convient aux cartes mères ATX standard, Micro ATX et MINI ITX.



La conception spacieuse permet d'assembler ou de gros composants tels que de longues cartes graphiques jusqu'à 358 mm et des refroidisseurs de CPU élevés jusqu'à 173 mm. Support d'alimentation pour ATX jusqu'à 350 mm de long et placé en bas à l'intérieur d'une chambre PSU désignée pour des résultats de température plus bas dans tout le système.



L'extérieur du H600X est cool en raison de la maille rectangulaire avant avec une conception de modèle de style carbone. De plus, ce châssis est équipé de nombreux filtres à poussière, en haut et en bas. L'un des panneaux latéraux est en verre trempé teinté pour que le matériel puisse être vu une fois que les ventilateurs RVB intégrés sont allumés et qu'une lumière colorée brille sur le matériel installé.















La fonctionnalité est le mot clé pour le boîtier H600X, le support interne pour un montage sans outil pour les lecteurs HDD / SSD et les supports SSD supplémentaires à l'arrière du panneau de la carte mère. Prise en charge des E / S frontales via 2 ports USB 3.0, audio HD et prises micro.



Possibilités de refroidissement maximales via les différents espaces tels que les ventilateurs à spectre RVB 2x 200 mm préinstallés montés à l'avant et le ventilateur Hurricane 1x 120 RGB monté à l'arrière. En outre, il y a un espace supplémentaire pour monter 2 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm sur le dessus ainsi que des radiateurs à refroidissement liquide de taille 120/240/360 mm à l'avant ou en haut.



Voici les principales caractéristiques :



- Modèle : H600X SYNC,

- Baies de lecteur : 3,5 "2pcs, 2,5" 4pcs,

- Emplacements d'extension: 7pcs,

- Port d'E/S : USB3.0 2pcs, audio HD, micro, réinitialisation, alimentation,

- Prise en charge de la carte mère : ATX, mATX, ITX,

- Dimensions châssis : 220x380x460 mm,

- Dimensions totales : 225x455x495 mm,

- Poids : 5,6 kg.



Il sera prochainement disponible.



Le prix est de : 82.95 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP