AMD "Renoir" : Le Die en photo.



Voici la première visualisation de matrice du nouveau processeur "Renoir" d'AMD. Après avoir fait ses débuts avec les processeurs mobiles Ryzen série 4000, "Renoir" succède à un héritage d'une décennie d'APU AMD qui combinent des processeurs avec des iGPU puissants.



AMD a conçu "Renoir" sur le processus de fabrication de silicium à 7 nm de TSMC. La puce mesure 156 mm² et a un nombre de transistors de 9,8 milliards. Le die shot révèle des zones distinctes qui ressemblent aux 8 cœurs de processeur du processeur, à un cluster d'unités de calcul GPU, aux contrôleurs de mémoire intégrés, à Southbridge et aux PHY pour les différentes E/S de la puce.











"Renoir" comprend 8 cœurs de processeur basés sur la microarchitecture "Zen 2", divisés en deux CCX à 4 cœurs (complexes de CPU). Contrairement aux puces à 8 cœurs destinées aux MCM "Matisse" ou "Rome", le CCX "Renoir" ne dispose que de 4 Mo de cache L3 partagé, probablement parce que les latences au contrôleur de mémoire sont suffisamment faibles. Le cache L2 par cœur est inchangé à 512 Ko.



Le "cache total" (L2 + L3 sur silicium) ajoute jusqu'à 12 Mo. L'iGPU de "Renoir" est un hybride entre "Vega" et "Navi". Les composants SIMD sont repris de "Vega", tandis que les moteurs d'affichage et multimédia sont de "Navi". L'iGPU comprend 8 NGCU qui ajoutent jusqu'à 512 processeurs de flux. Infinity Fabric couvre une grande partie de la zone de la matrice, connectant les différents composants de la matrice. AMD a présenté un nouveau contrôleur de mémoire intégré à deux canaux qui prend en charge LPDDR4x jusqu'à 4233 MHz et DDR4 standard jusqu'à 3200 MHz.



TECHPOWERUP