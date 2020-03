ECS nous propose : Les kits barebone SF110-Q370/B360 d'une épaisseur de 33 mm.



Elitegroup (ECS) a annoncé un nouveau kit d'os nus "SF110-Q370/B360" qui utilise un boîtier ultra-mince de 33 mm d'épaisseur. Les unités sont le socket LGA1151, le CPU est compatible avec la série Core 9/8 génération jusqu'à TDP 35W, et il existe deux modèles nommés SF110-Q370, basés sur Q370 et 'SF110-B360, basés sur Intel B360.











Les principales spécifications sont DDR4-2666 SO-DIMM x2 (32 Go maximum), 2,5 pouces SATA3.0 (6 Gbit/s) x1, M.2 2280 (SATA/PCIe) x1, le stockage est Gigabit LAN, IEEE 802.11ac LAN sans fil compatible avec Bluetooth 4.2 ou 5.0. La sortie d'affichage est HDMIx1, DisplayPortx2, D-Subx1 et prend en charge trois écrans simultanément. L'alimentation est alimentée par un adaptateur secteur 19V/4.74A (90W) et le système d'exploitation est compatible avec Windows 10 et Linux.



Les prix et la disponibilité doivent être annoncés.



