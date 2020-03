AMD présente AMD Ryzen 9 4000H pour ordinateurs portables de jeu (+ plans Renoir Die).



Après l'annonce des nouveaux processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 H-Series au CES 2020, AMD est heureux d'annoncer aujourd'hui l'ajout du nouveau processeur de jeu mobile AMD Ryzen 9 4900H.



Le Ryzen 9 4900H met tout en œuvre pour les joueurs passionnés exigeant encore plus de performances, avec une horloge boost de 4,4 GHz, une horloge de base 3,3 GHz, 8 cœurs et 16 threads, un TDP de 45 W et une efficacité énergétique de 7 nm, tous réunis pour faire du monde meilleurs cahiers de jeu plus fins, plus légers et plus puissants.









- AMD -



Nous pensons que le Ryzen 7 4800H est l'un des meilleurs processeurs pour ordinateurs portables de jeu battant aujourd'hui le i9-9880H dans 3DMark Fire Strike Physics (un proxy pour l'impact du CPU sur les performances de jeu) et des applications de création de contenu comme Cinebench R20 nT. Aussi formidable soit-il, cependant, nous ne nous arrêtons pas là.



Les joueurs enthousiastes exigent plus. Et cela incite ceux d'entre nous chez AMD à pousser plus fort afin que nous puissions répondre à cette demande. Avec cet esprit d'innovation, nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui l'introduction de notre processeur de jeu mobile AMD Ryzen 9 4900H. Le Ryzen 9 4900H met tout en œuvre pour les ordinateurs portables de jeu : jusqu'à une horloge boost de 4,4 GHz [3], une horloge de base élevée 3,3 GHz [4], 8 cœurs et 16 threads, 45 W TDP et une fantastique efficacité énergétique de 7 nm pour faire les meilleurs cahiers de jeu au monde plus fins et plus légers, comme ils devraient l'être.



Quelques détails sur la gamme de processeur :















