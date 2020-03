Capcom annonce la sortie de la démo de Resident Evil 3 Remake.



Capcom a annoncé que la démo Resident Evil 3 Remake arrivera ce Jeudi 19 Mars 2020. La démo nous permettra de jouer le rôle de Jill Valentine, et de travailler aux côtés de Carlos Oliveira et de l'UBCS pour évacuer des civils de Racoon City.







Il y aura également un moyen de déverrouiller une nouvelle bande-annonce de jeu après avoir terminé avec succès une mission. Comme si la bataille de Jill n'était pas assez intimidante, Capcom invite également les joueurs à tester leurs limites avec une chasse au trésor difficile pour M. Charlie dans la démo de Raccoon City.



Vingt statues de M. Charlie sont dispersées dans la ville de Raccoon ; Pouvez-vous les rechercher et les détruire tous avec Némésis sur vos talons ? Un compteur à l'écran aidera les joueurs à garder une trace de leurs statues achetées et un décompte final sera affiché à la fin de la démo. "



Si vous souhaitez essayer le nouveau mode Résistance, nous avons également de bonnes nouvelles pour vous. Il y aura une bêta ouverte à partir du 27 Mars 2020, où nous jouerons le rôle de Daniel Fabron, l'un des cerveaux derrière le jeu. Daniel conduira des armes biologiques et des expériences de tricherie sur un groupe de civils. Les joueurs pourront également choisir de jouer avec quatre des six civils et tenter d'échapper aux expériences macabres de Daniel.



THEGURU3D