Logitech présente la famille de chargeurs sans fil POWERED.







Logitech présente la famille POWERED de chargeurs sans fil pour iPhones, Airpods, Apple Watch, téléphones Android et autres appareils prenant en charge la charge sans fil Qi. Les chargeurs sans fil Logitech POWERED comprennent un chargeur sans fil, une station de charge sans fil 3 en 1 et un support de charge sans fil.



Station d'accueil Logitech POWERED 3-en-1



La station d'accueil Logitech POWERED 3-en-1 est une station de chargement sans fil pour iPhones, AirPods et Apple Watch avec une charge sans fil certifiée Qi activée. La station d'accueil offre une charge fiable aux trois appareils Apple à la fois et elle se présente sous un format compact qui est parfait sur n'importe quel bureau ou table de nuit. Pour les iPhones, la station d'accueil peut fournir jusqu'à 7,5 W de charge rapide. La station d'accueil prend également en charge les téléphones et appareils non certifiés Apple Qi de Samsung, Google, LG et autres.



La station d'accueil Logitech POWERED 3-en-1 est désormais disponible sur le site de Logitech.com.



Le prix est de : 129.99 euros.



Logitech POWERED Pad



Le Logitech POWERED Pad est un chargeur sans fil polyvalent pour iPhones, AirPods, téléphones Android, etc. Le bloc POWERED offre une puissance de charge rapide de 9 W pour certains téléphones Samsung et jusqu'à 7,5 W de charge rapide pour les iPhones. Il est également compatible avec d'autres téléphones certifiés Qi, notamment certains modèles Google Pixel et modèles LG ThinQ.



Le pad Logitech POWERED est maintenant disponible sur le site de Logitech.com.



Le prix est de : 39.99 euros.



Support Logitech POWERED



Le support Logitech POWERED est le chargeur sans fil parfait pour les téléphones utilisés. Utilisez le support POWERED pour recharger sans effort votre appareil tout en regardant des films, en envoyant des messages ou en utilisant votre application préférée. Comme le POWERED Pad, le support POWERED fournit également jusqu'à 9 W de charge rapide aux téléphones Samsung pris en charge et jusqu'à 7,5 W de charge rapide aux iPhones pris en charge.



Le support Logitech POWERED est maintenant disponible sur le site de Logitech.com.



Le prix est de : 59.99 euros.



LOGITECH