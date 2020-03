ANANDTECH nous propose le test d'un clavier particulier : The Ultimate Hacking Keyboard.







La croissance explosive du marché des claviers mécaniques au cours des dernières années a conduit à un marché trop saturé, avec des centaines de produits couvrant tous les désirs et tous les créneaux. La concurrence est certainement une bonne chose du point de vue du consommateur, mais il y a relativement peu de place pour différencier les fonctionnalités en ce qui concerne les claviers, forçant la plupart des entreprises à concentrer leurs efforts de développement et de conception presque entièrement sur l'esthétique.



Aujourd'hui, nous examinons un produit qui (heureusement) rompt avec la norme: l'Ultimate Hacking Keyboard. L'entreprise, Ultimate Gadget Laboratories, se concentre actuellement exclusivement sur son développement et sa commercialisation. Il s'agit d'un clavier mécanique à 60% conçu pour la productivité, mettant en œuvre des fonctionnalités uniques et fabriqué en Hongrie - mais également avec un prix exorbitant.



Plongeant directement dans les affaires, nous avons reçu l'Ultimate Hacking Keyboard dans une boîte en carton esthétiquement simple, avec de petites illustrations imprimées dessus, mais très bien conçues et pratiques. Le clavier et son ensemble sont soigneusement emballés à l'intérieur.







À l'intérieur de la boîte, nous avons trouvé un manuel d'utilisation de base, un extracteur de capuchon en plastique, un sac de joints toriques en caoutchouc et le câble USB du clavier. Les joints toriques sont facultatifs et peuvent être achetés avec le clavier. Ils sont destinés à réduire le bruit de frappe provenant du capuchon de touche descendant sur le corps du commutateur, mais ils réduiront également la course effective de la touche.







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



ANANDTECH