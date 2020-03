Présentation complète de la fiche technique du matériel de la Xbox Series X.



Microsoft vient de sortir la fiche technique complète de son système de divertissement Xbox Series X de nouvelle génération. La liste du matériel peut aller de pair avec n'importe quel bureau de jeu moderne, et même à son échelle de production, nous ne sommes pas sûrs que Microsoft puisse atteindre le seuil de rentabilité à environ 500 $, comptant éventuellement sur les ventes de jeux et de DLC pour récupérer certains des coûts et faire un profit.



Pour commencer avec le SoC semi-personnalisé au cœur de la bête, Microsoft s'est associé à AMD pour déployer ses cœurs de processeur x86-64 «Zen 2» de génération actuelle. Microsoft a confirmé que le SoC sera construit sur le processus "amélioré" de 7 nm (très probablement TSMC N7P). Sa taille de matrice est de 360,45 mm².



La puce contient 8 cœurs «Zen 2», avec SMT permettant 16 processeurs logiques, une avancée énorme par rapport au processeur à 8 cœurs «amélioré Jaguar» pilotant la Xbox One X. Les vitesses d'horloge du processeur sont quelque peu vagues. Il pointe à 3,80 GHz nominal et 3,66 GHz avec SMT activé. Peut-être que la console peut basculer SMT d'une manière ou d'une autre (éventuellement selon que le jeu le demande). Il n'y a pas de mot sur les tailles de cache du CPU.















Le processeur graphique est un autre élément clé du SoC étant donné son objectif de conception élevé de pouvoir jouer à 4K UHD avec le lancer de rayons en temps réel. Ce GPU est basé sur la prochaine architecture graphique RDNA2 d'AMD, qui est une avancée par rapport à "Navi" (RDNA), avec un matériel de lancer de rayons en temps réel optimisé pour DXR 1.1 et la prise en charge de l'ombrage à débit variable (VRS).



Le GPU comprend 52 unités de calcul (3 328 processeurs de flux à condition que chaque UC dispose de 64 processeurs de flux dans RDNA2). Le GPU fonctionne à une vitesse d'horloge du moteur allant jusqu'à 1825 MHz et a un débit de calcul de pointe de 12 TFLOP (sans compter le CPU). Le moteur d'affichage prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K, même si les propres objectifs de performance de la console sont 4K à 60 images par seconde et jusqu'à 120 FPS. Le taux de rafraîchissement variable est pris en charge.



Le sous-système de mémoire est similaire à ce que nous avons signalé plus tôt aujourd'hui - une interface mémoire GDDR6 de 320 bits contenant 16 Go de mémoire (densités de puces mixtes). Il devient clair que Microsoft n'implémente pas une approche de pool de mémoire commune hUMA. 10 Go sur les 16 Go fonctionnent à 560 Go/s de bande passante, tandis que 6 Go à 336 Go/s.



Le stockage est un autre domaine qui reçoit d'importantes améliorations matérielles: la Xbox Series X dispose d'un SSD NVMe 1 To avec un taux de transfert séquentiel de 2400 Mo/s et d'une option pour un stockage NVMe 1 To supplémentaire via un module d'extension. Les périphériques de stockage externes sont également pris en charge sur plus de 10 Gbit/s USB 3.2 gen 2.



La console est confirmée pour disposer d'un lecteur Blu-ray qui prend en charge la lecture Blu-ray 4K UHD. Toutes ces spécifications matérielles se combinent vers ce que Microsoft appelle «l'architecture Xbox Velocity». Microsoft s'efforce également d'améliorer la latence d'entrée de ses contrôleurs de jeu.



TECHPOWERUP