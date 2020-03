Everspin Technologies et GLOBALFOUNDRIES étendent leur accord de développement conjoint MRAM à 12 nm.



Everspin Technologies, Inc., le premier développeur et fabricant mondial de RAM magnétorésistive (MRAM), a annoncé aujourd'hui une modification de son accord de développement conjoint (JDA) avec le couple de transfert de spin (STD-MRAM) avec GLOBALFOUNDRIES (GF), la principale spécialité mondiale fonderie.



Everspin et GF ont été partenaires sur les processus de développement et de fabrication STT-MRAM 40 nm, 28 nm et 22 nm et ont mis à jour leur accord pour définir les conditions d'un futur projet sur une solution MRF FinFET 12 nm avancée. Everspin est en train de produire des solutions STT-MRAM discrètes sur 40 et 28 nm, y compris son appareil DDR4 1 Gb primé. GF a récemment annoncé avoir réalisé la production initiale de MRAM embarquée (eMRAM) sur sa plate-forme 22FDX.







"Notre partenariat avec Everspin nous a permis de diriger collectivement l'industrie dans le développement et la fabrication de STT-MRAM", a déclaré Gregg Bartlett, vice-président directeur de la technologie, de l'ingénierie et de la qualité chez GLOBALFOUNDRIES. "Nous sommes ravis de prolonger notre accord de développement commun pour apporter la différenciation MRAM à notre plate-forme FinFET 12 nm."



Les appareils STT-MRAM et Toggle MRAM d'Everspin permettent à l'infrastructure d'entreprise, au centre de données, à l'industrie, à l'IoT et à de nombreux autres fournisseurs d'applications d'augmenter la fiabilité et les performances des systèmes où la persistance des données haute performance est essentielle.



Cet objectif est atteint en offrant une protection contre les pertes de puissance sans utiliser de supercondensateurs ou de batteries et, dans de nombreuses applications, en fournissant les performances et l'endurance requises pour le stockage de code et de données dans un seul appareil persistant.



"En raison de notre partenariat leader avec GLOBALFOUNDRIES, nous avons été les premiers à commercialiser le Torque MRAM Torque-transfer", a déclaré Kevin Conley, président et chef de la direction d'Everspin. "La poursuite de la mise à l'échelle de la plate-forme FinFET 12 nm de GF continuera à consolider non seulement notre leadership technologique mutuel, mais constituera la prochaine étape pour STT-MRAM en tant qu'avenir de la technologie de la mémoire."



TECHPOWERUP