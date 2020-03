SilentiumPC nous dévoile un nouveau ventirad CPU : Le Fortis 3 EVO ARGB.



SilentiumPC a déployé plusieurs variantes de son refroidisseur de processeur de type tour Fortis 3 le plus vendu depuis ses débuts en 2015, y compris un rafraîchissement de conception sous le nom de Fortis 3 v2, et sa variante RVB à la fin de l'année dernière, qui est venue avec un ancien RVB standard. Sa dernière version est le Fortis 3 EVO ARGB. Le côté commercial du refroidisseur, son grand dissipateur thermique de type tour, est inchangé par rapport aux anciennes versions. Tout ce qui a vraiment changé avec l'EVO ARGB, c'est le ventilateur.



















Le ventilateur Pulsar HP ARGB 140 mm inclus est composé de plastique blanc translucide constituant non seulement la roue, mais également le cadre. Cela permet aux LED RGB adressables lumineuses intégrées dans le concentrateur de projeter la lumière non seulement à travers les pales du ventilateur, mais aussi le cadre.



SilentiumPC a également modifié le moteur pour offrir une plage de vitesse de 200 à 1 400 tr/min (contre 500 à 1 400 tr/min sur les anciens modèles de Fortis 3). Il est également livré avec un roulement hydraulique plus récent qui permet une durée de vie de 50 000 heures.



Le ventilateur prend en PWM 4 broches pour sa fonction principale et ARGB 3 broches pour l'éclairage. Un contrôleur LED ARGB "Nano Reset" est inclus avec le refroidisseur, tout comme un composé thermique de 5 W/mK. La compatibilité du socket du CPU n'a pas changé: LGA2066, LGA115x et AM4.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP