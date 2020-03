ASUS dévoile le ROG Strix GA35-G35DX Gaming Desktop avec un matériel haut de gamme.



ASUS a dévoilé aujourd'hui son ordinateur de jeu haut de gamme ROG Strix GA35, le GA35-G35DX. Ce PC pré-construit est livré avec de sérieuses spécifications matérielles orientées vers les jeux AAA à une résolution 4K UHD et à l'épreuve du temps pendant de nombreuses années.



Sous le capot se trouve une puissante combinaison d'un processeur AMD Ryzen 9 3950X 16 cœurs, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, d'une carte mère ROG Strix X570 et de 64 Go de mémoire DDR4-3200. Le stockage comprend un SSD NVMe PCI-Express 4.0 x4 M.2 de 1 To et un disque dur SATA de 2 To. Le 802.11ac WLAN avec Bluetooth 5.1, 1 GbE Ethernet et l'audio intégré SupremeFX en font le reste.











ASUS utilise un refroidisseur de liquide liquide AIO de 240 mm pour le Ryzen 9 3950X, tandis que la carte graphique conserve la solution de refroidissement personnalisé d'ASUS pour la variante ROG Strix A11G du RTX 2080 Ti. Le boîtier de conception interne ASUS comprend plusieurs embellissements RVB qui, avec l'AIO et la carte graphique, peuvent être contrôlés à l'aide de l'onglet Aura Sync dans Armory Crate.



Le boîtier présente une poignée en plastique sur le dessus. L'avant cache un panneau qui révèle deux baies de disques remplaçables à chaud de 2,5 pouces avec des arrière-plans SATA 6 Gbps. La connectivité du panneau avant comprend deux prises USB 3.1 de type C, deux prises USB 3.1 de type A et HDA. Un bloc d'alimentation 700 W 80 Plus l'alimente. Le bureau est livré avec Windows 10 Pro préinstallé.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP