SOLUTION DE REFROIDISSEMENT WINDFORCE 3X







Le système de refroidissement WINDFORCE 3X associe 3 ventilateurs 82mm à rotation alternée, 6 caloducs en cuivre, caloduc direct touch et fonctionnalité 3D Active Fan pour une dissipation optimisée de la chaleur et des températures toujours sous contrôle.



Voyons ce système de plus près :







ROTATION ALTERNÉE



Notre technologie est la seule solution permettant de minimiser les turbulences générées par les 3 ventilateurs embarqués. Si les 3 ventilateurs tournaient dans la même direction, d'importantes turbulences viendraient réduire l'efficacité du flux d'air, dont l'objectif principal est de dissiper la chaleur émise. Le second ventilateur de votre carte graphique tourne dans le sens contraire afin de réduire ces turbulences et d'assurer une bonne circulation de l'air en toute circonstance.



VENTILATEUR BLADE







Le flux d'air est scindé par les surfaces triangulaires du ventilateur puis dirigé vers les courbes de ce dernier pour une efficacité optimale.



3D ACTIVE FAN



3D Active Fan offre un refoidissement semi-passif, avec des ventilateurs qui s'arrêteront lorsque votre GPU fonctionnera à faible charge. Votre système pourra ainsi, fonctionner en tout silence, en fonction des circonstances.



CALODUC DIRECT TOUCH







La forme du caloduc en cuivre permet d'optimiser la dissipation de la chaleur émise par le GPU grâce à sa zone de contact direct. Ce caloduc recouvre aussi la VRAM grâce à une surface en métal pour un refroidissement idéal.



RGB FUSION 2.0



Avec un choix de 16.7M de couleurs et grâce à de nombreux effets lumineux, vous pourrez personnaliser votre système et synchroniser votre carte graphique avec vos autres produits AORUS.



Voici la fiche technique :







Elle sera disponible à partir du 1er Avril 2020.



Le prix sera de : 796.95 euros.



