EKWB nous propose un nouveau waterblock GPU : La Direct Vector Waterblock.



EK Water Blocks, le fabricant haut de gamme de matériel de refroidissement liquide pour ordinateur, présente une nouvelle variante du waterblock haute performance à compatibilité étendue spécialement conçu pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti basées sur la conception de référence. Le EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB.



EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB







Le waterblock EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB est la version du waterblock EK-Quantum Vector dont le terminal est retiré pour une compatibilité accrue avec les boîtiers à espace limité. Au lieu de cela, les raccords sont vissés directement dans le haut, ce qui permet un boîtier plus étroit. Ce waterblock utilise le look mince à fente unique EK et couvre toute la longueur du PCB. Cette solution de refroidissement sophistiquée transformera votre puissante carte graphique NVIDIA en un élément matériel minimaliste et élégant avec un éclairage LED D-RGB adressable.



Plaques arrière EK-Quantum Vector RTX







EK recommande l'achat d'une plaque arrière de rétention qui améliore l'esthétique de vos cartes graphiques, mais fournit également un refroidissement passif supplémentaire au cœur du GPU et à la section VRM de la carte de circuit imprimé. Les plaques arrière des cartes NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti sont disponibles en variantes nickelées ou anodisées noires.



Disponibilité et prix



Les blocs et plaques d'eau EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB sont fabriqués en Slovénie, en Europe et sont disponibles à la commande maintenant via EK Webshop ou EK Partner Reseller Network pour 149.99 euros.



TECHPOWERUP