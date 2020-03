TECHPOWERUP nous propose le logiciel : GPU-Z en version 2.30.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de GPU-Z, l'utilitaire de diagnostic et d'informations sur le sous-système graphique populaire. La version 2.30.0 introduit plusieurs nouvelles mises à jour de fonctionnalités et de stabilité et ajoute la prise en charge de nouveaux GPU.



Pour commencer, le support est ajouté pour AMD Radeon RX 590 GME, Radeon Pro W5500, Pro V7350x2, FirePro 2260 et Instinct MI25 MxGPU ; Intel UHD (Core i5-10210Y) et un rare GeForce GTS 450 Rev 2. TechPowerUp GPU-Z 2.30.0 prend en charge la génération de rapports sur la planification accélérée matérielle des GPU dans Windows 10 20H1 dans l'onglet Avancé.



L'onglet a désormais la possibilité d'afficher WDDM 2.7, Shader Model 6.6, DirectX Mesh Shaders et DXR tier 1.1. Une solution de contournement pour la détection DirectML sur Windows 10 19041 construit a été ajoutée. Le chemin de registre du pilote graphique est désormais affiché dans la section Général de l'onglet Avancé.







Dans l'onglet Capteurs, le capteur NVIDIA VDDC a été renommé «tension GPU» et le capteur «GPU uniquement» de AMD en «consommation électrique sur puce GPU uniquement» pour préciser que le capteur ne mesure que la consommation électrique du package GPU et non toute la carte graphique. Les processeurs AMD "Renoir" et leurs iGPU s'affichent désormais à 7 nm. Le pilote d'affichage de base Windows ne signale plus son état comme WHQL ou Bêta. Un plantage lors de la détection de DirectX 12 a été corrigé.



Voici le journal des modifications apportés :



- Ajout d'un rapport d'onglet avancé pour la planification accélérée du processeur graphique (Windows 10 20H1),

- L'onglet Avancé affiche désormais WDDM 2.7, Shader Model 6.6, DirectX Mesh Shaders, DirectX Raytracing Tier 1.1,

- Contournement du bogue Microsoft pour corriger la détection DirectML sur Windows 10 19041 Insider Build,

- Le chemin de registre des pilotes pour le périphérique graphique est maintenant affiché dans Avancé -> Général,

- Renommé le capteur NVIDIA "VDDC" en "Tension GPU",

- Renommé le capteur AMD "GPU uniquement Power Draw" en "GPU Chip Power Draw" pour clarifier qu'il s'agit de la puce, graphique uniquement, et non de la carte graphique entière,

- Le pilote d'affichage de base Windows n'affichera plus l'état WHQL/Beta,

- Renoir mis à jour à 7 nm,

- Prise en charge supplémentaire pour AMD Radeon RX 590 GME, Radeon Pro W5500, Radeon Pro V7350x2, FirePro 2260, Radeon Instinct MI25 MxGPU, AMD MxGPU,

- Prise en charge supplémentaire des graphiques Intel UHD (i5-10210Y),

- Prise en charge supplémentaire de NVIDIA GTS 450 Rev 2

- Correction d'un crash lors de la détection de DirectX 12.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP