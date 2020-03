MILESTONE nous propose un nouveau jeu PC : Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3.







Editeur(s)/Développeur(s) : Milestone.



Sortie France : 04 Février 2020.



Genre(s) : Course.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 est un jeu développé et édité par Milestone. C'est une simulation de conducteur professionnel du championnat AMA (American MotorCycle Racing) Supercross Monster Energy 2019.



Un trailer (Version XBOX) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO