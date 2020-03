TECHPOWERUP nous propose le test de la : SteelSeries Rival 3.



SteelSeries est une société de périphériques basée au Danemark qui a été fondée en 2001. La Rival 3 est la troisième entrée de la gamme de souris "Rival" du budget SteelSeries, la Rival 100 étant la première et la Rival 110 la deuxième. Bien que la forme soit restée largement la même, les composants internes ont été considérablement mis à jour : le capteur est désormais le PMW3331 de PixArt (de marque "TrueMove Core" par SteelSeries), offrant un suivi de premier plan jusqu'à 8 500 CPI.



Les commutateurs des boutons principaux sont désormais évalués à 60 millions de clics, et le poids a été considérablement réduit. La personnalisation complète du logiciel et l'éclairage RVB à trois zones "Prism" de SteelSeries sont également présents. À peu près la seule chose toujours la même chose est le prix, assis à un prix très compétitif de 29,99 $.







Voici la fiche technique :







Pour 30 Dollars, que donne t-elle ?



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP