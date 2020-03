GAMERSTROM nous propose un nouveau kit watercooling AIO : Le CASTLE 280EX.



CASTLE 280EX est équipé de la technologie anti-fuite exclusive de Deepcool.



La technologie aide le système à atteindre un équilibre de pression automatisé, ce qui améliorera considérablement la sécurité de fonctionnement des systèmes de refroidissement liquide AIO. Avec cette technologie, Deepcool établit une nouvelle norme pour les systèmes de refroidissement liquide.











REFROIDISSEMENT EXTRAORDINAIRE







Entraînée par un moteur triphasé x-life et une roue de suralimentation, la pompe du CASTLE 280EX est plus puissante mais plus silencieuse.



FLUX PLUS EFFICACE







Avec des coins plus arrondis mis en œuvre dans sa conception, la double chambre améliorée a optimisé le chemin d'écoulement et augmenté l'efficacité d'échange thermique. Cela contribue également à réduire le bruit de fonctionnement et les pertes d'énergie.



MEILLEUR RENDEMENT







Avec 25% d'ailerons en plus à l'arrière de la base en cuivre, la zone d'absorption de chaleur est considérablement augmentée.



MEILLEURS FANS ASSORTIS







2 ventilateurs TF140 S spécialement réglés sont inclus (pour correspondre aux propriétés du radiateur). Les ventilateurs sont également équipés de pales de ventilateur à deux couches brevetées et de cadres amplificateurs de débit et antibruit.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



