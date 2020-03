Next Level Racing nous propose : Le F-GT Lite.



La saison de F1 commence. Découvrez ce simulateur de course portable de la marque Next Level Racing "F-GT Lite". La position de la formule et la position GT peuvent être définies rapidement et facilement, le premier cockpit pouvant être plié.











Il a des fonctions nécessaires telles que la stabilité, le réglage de l'angle et le support du levier de vitesses. La poignée, les pédales et le levier de vitesses sont maintenus en place et pliés à une taille de 750x499x870mm, il est donc facile à ranger et devrait également être utilisé pour les événements et les tournois.



Il présente également une rigidité pour supporter des charges jusqu'à 150 kg, et Alcantara est utilisé pour le siège. La combinaison avec un matériau en maille garantit la respirabilité, vous pouvez donc jouer confortablement sur un siège serré. De plus, la poignée, la pédale, l'angle de changement de vitesse et la position d'installation peuvent être ajustés. Le support de changement de vitesse est disponible sur les côtés gauche et droit et peut être utilisé avec les contrôleurs de direction des principaux fabricants tels que Logitech, Thrustmaster et Fanatec.



Le contenu comprend le cadre "F-GT Lite" et l'adaptateur de changement de vitesse. La charge de résistance est de 130 kg et la hauteur correspondante est de 120 cm à 200 cm. Les dimensions externes sont de 1 750 x 750 x 1 270 mm en position GT et de 1 640 x 750 x 940 mm en position formule. Le poids corporel est d'environ 19 kg.



Pas de date pour le moment.



Le prix est de : 299 euros.



THE GURU3D