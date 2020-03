Synology nous propose un nouveau NAS : Le DS220J.



Synology a lancé le DiskStation DS220j, un stockage en réseau (NAS) 2 baies d'entrée de gamme conçu pour la consolidation et la gestion des données. Le DS220j est un NAS d'entrée de gamme à 2 baies conçu pour les particuliers et les particuliers pour stocker et partager des photos, des vidéos et des documents.















«La facilité de prendre des photos et des vidéos a permis à quiconque de devenir un créateur de contenu. La gestion efficace et la conservation des actifs numériques, que ce soit pour un usage personnel ou pour les partager avec d'autres, est devenue un défi commun», a déclaré Michael Wang, chef de produit chez Synology. Inc. "Le DS220j économique permet à n'importe qui de configurer facilement un cloud personnel pour stocker et organiser ses données à partir d'autres appareils."



L'unité est alimentée par un processeur quadricœur Realtek RTD1296 à 4 cœurs 64 bits à 1,4 GHz et une mémoire DDR4 de 512 Mo.



Activez les sauvegardes automatiques de photos sur votre appareil mobile pour une gestion facile du contenu. La solution de gestion de photos personnelles, Synology Moments, vous permet de visualiser l'intégralité de votre collection de photos et de vidéos en déplacement tout en libérant un espace précieux sur votre appareil mobile.



Créez votre propre cloud personnel avec Synology Drive pour des sauvegardes multi-versions de vos fichiers sur les ordinateurs. Partagez et synchronisez facilement des fichiers avec d'autres personnes et sur différents appareils.



Caractéristiques supplémentaires :



- Prend en charge jusqu'à 32 To,

- Prise en charge de MacOS Time Machine,

- Sauvegarder et synchroniser avec d'autres appareils ou des clouds publics,

- Propulsé par Synology DiskStation Manager.



Le DS220j fonctionne sur DiskStation Manager, la plate-forme solide pour la gestion des données, avec sécurité des données et efficacité du travail. Synology a reçu de nombreuses récompenses médiatiques, dépassant la catégorie des NAS de milieu de gamme dans l'enquête sur les solutions de stockage de TechTarget et remportant PCMag Business Choice pour la sixième fois.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D