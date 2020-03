ALPHACOOL nous propose un nouveau kit watercooling AIO : Le Eisbaer 200.



Avec le «Eisbaer», Alphacool révolutionne fondamentalement le marché des refroidisseurs AIO. Lorsque les refroidisseurs de CPU AIO traditionnels sont des produits jetables qui ne sont ni extensibles ni rechargeables, l'Alphacool «Eisbaer» est de construction modulaire et peut être amélioré, reconstruit ou rechargé à tout moment.



Cela signifie que le «Eisbaer» n'est pas seulement un AIO, mais également entièrement construit sur des composants classiques de refroidissement par eau. Cela signifie qu'il est plus silencieux et plus puissant que la solution AIO moyenne.











Radiateur



Alphacool dépend d'un radiateur en cuivre pur. La base du radiateur est la populaire série Alphacool NexXxoS, très appréciée dans le monde entier. La construction en cuivre pur augmente considérablement les performances de refroidissement par rapport aux radiateurs en aluminium habituels utilisés dans les AIO classiques.



La faible épaisseur des ailettes assure une puissance de refroidissement énorme dans les ventilateurs à faible vitesse de rotation. Cela garantit que les performances de l '«Eisbaer» lors du réglage des ventilateurs vers le bas diminuent beaucoup plus lentement que dans les radiateurs avec une épaisseur d'ailette plus élevée.



Tuyaux







Les tuyaux flexibles en PVC facilitent l'installation du «Eisbaer». Ces tuyaux sont plus faciles à agencer et à déplacer dans la bonne position. Pour que les tuyaux ne se plient pas et arrêtent l'écoulement de l'eau, les deux tuyaux ont été équipés de ressorts anti-pliage. La taille 11/8 mm est également une norme dans le domaine du refroidissement par eau, aux côtés des 13/10 et 16/10.



Fermeture à verrouillage rapide



Le «Eisbaer» a été conçu en pensant directement à l'extensibilité. C'est pourquoi vous trouverez une fermeture à verrouillage rapide sur l'un des tuyaux. Ce mécanisme de verrouillage rapide est compatible avec les fermetures à verrouillage rapide Alphacool HF (1010383, 1010394, 1010395, 1010442), avec lesquelles le circuit peut facilement être étendu pour inclure tout, d'un radiateur à un refroidisseur de carte graphique. En outre, le «Eisbaer» est compatible avec la prochaine carte graphique Alphacool GPX-Pro AIO, qui utilisera des fermetures à verrouillage rapide identiques.



Connecteurs



Tous les connecteurs sont basés sur le filetage classique G1 / 4 pouces, le filetage standard dans le domaine du refroidissement par eau. De cette façon, toutes les pièces jointes peuvent être désactivées pour d'autres à tout moment comme vous le souhaitez. Cela signifie également que, par exemple, vous pourriez plus tard décider de passer à des tuyaux plus épais ou même à des HardTubes et différencier votre système de manière unique.



Toutes ces caractéristiques font du refroidisseur «Eisbaer» quelque chose d'extraordinaire. Son aspect amélioré du logo illuminé et du réservoir illuminé, qui contient également la pompe, permet à l'intérieur de votre PC de briller d'une toute nouvelle façon.



La surface douce au toucher du boîtier de la pompe est un autre point fort visuel.

Avec le «Eisbaer», vous obtenez un produit parfait qui est non seulement extrêmement puissant mais qui fonctionne également très silencieusement.



Pompes



La base des pompes est l'Alphacool DC-LT Ceramic Ultra Low Noise, également disponible séparément. La pompe fonctionne extrêmement silencieusement et peut être réglée entre 7 et 12V. Il peut également être réglé via la carte mère. Si le «Eisbaer» est utilisé seul, le réglage 7 V n'aura pratiquement aucune perte de performances, comme le montrent divers résultats de test.



Le boîtier de pompe isolé perfectionne encore la génération de bruit et garantit que les vibrations sont presque entièrement absorbées. La base en cuivre poli lisse et brillant du refroidisseur assure une absorption optimale de la chaleur et peut relayer la chaleur sur la structure à fentes fines du refroidisseur à l'eau rapidement et efficacement.



Voici la fiche technique :







C'est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 129.95 euros.



C'est également disponible sur le site d'ALPHACOOL : Cliquez ICI.



ALPHACOOL