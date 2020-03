Biostar annonce la carte mère SoC Quad Core A10N-9630E MINI ITX.



BIOSTAR est un fabricant de cartes mères robustes et hautement fiables depuis de nombreuses années et propose un large éventail de modèles sur les plates-formes Intel et AMD et une pléthore de composants supplémentaires répondant à de nombreuses préférences des utilisateurs.



Conçue dans le format Mini-ITX, la nouvelle carte mère BIOSTAR A10N-9630E est conçue avec une forme et des fonctionnalités pour rivaliser avec tout le reste du marché. Avec un processeur quadricœur AMD A10-9630P intégré et la prise en charge des graphiques AMD Radeon R5, le BIOSTAR A10N-9630E est élégant, fiable et abordable, adapté aux consommateurs qui aiment exécuter des tâches de base telles que la navigation sur le Web, l'envoi d'e-mails et la gestion d'un bureau d'applications et est parfait pour de nombreuses applications industrielles, car son ultra-petit format Mini-ITX convient aux petites constructions qui économisent de l'espace de bureau créant un espace de travail soigné et bien rangé. La carte mère A10N-9630E est également conçue pour le calcul en périphérie avec de meilleures performances et une faible consommation d'énergie.











La carte mère BIOSTAR A10N-9630E est équipée de voies de mémoire DDR4 à double emplacement qui prennent en charge jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 à 2400 MHz pour offrir des performances élevées, des capacités DIMM élevées, une intégrité des données améliorée et une consommation d'énergie réduite pour les applications multiples et de meilleures performances. Super LAN Surge Protection, fournissant au LAN des capacités de protection antistatique plus avancées en ajoutant une puce intégrée pour renforcer la stabilité électrique et éviter les dommages causés par la foudre et les surtensions électriques.



PCIe M.2 16 Gb/s est la dernière interface de stockage, elle offre la bande passante la plus élevée et une latence plus faible. Il est 1,6 fois plus rapide que le PCIe M.2 10 Gb/s et HDMI qui fournit une sortie vidéo haute définition pour une expérience utilisateur plus immersive pour regarder des émissions de télévision, des films et du contenu en ligne tels que YouTube ou Netflix avec une qualité cristalline haute définition.



BIOSTAR est bien connu pour ses cartes mères SoC fiables au fil des ans et la carte mère A10N-9630E ne fait pas exception avec son tout-en-un qui comprend le CPU, le GPU et un refroidisseur déjà intégré à cette conception compacte et élégante qui alimentera up PC est construit avec une multitude de possibilités d'applications industrielles et sera le choix abordable pour les consommateurs qui ont un budget limité mais qui veulent toujours la meilleure technologie du marché.



En conclusion, la carte mère BIOSTAR A10N-9630E est un excellent choix pour les consommateurs qui cherchent à mettre à niveau leur poste de travail de bureau vers un petit système élégant basé sur les performances et est garantie de fournir des performances haut de gamme sur un package abordable avec la qualité et le support des produits de classe mondiale BIOSTARS qui a prouvé maintes et maintes fois comme l'un des meilleurs fabricants de cartes mères de l'industrie.



Voici la fiche technique :







