DOOM Eternal Revised : Spécifications et dates de lancement.







Il y a un nouveau message de Bethesda avec les détails de lancement de la suite du tireur, y compris quand il se déverrouille dans divers territoires. Cela inclut également des spécifications révisées qui sont un peu plus modestes que les exigences précédentes.



Voici quand vous pouvez vous attendre à jouer à DOOM Eternal le jour du lancement sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Stadia. Notez que les temps de déverrouillage de DOOM 64 refléteront les temps de déverrouillage de DOOM Eternal. DOOM Eternal sera lancé le 27 Mars 2020 au Japon. La version Nintendo Switch de DOOM Eternal sera lancée plus tard cette année.



PC (Steam et Bethesda.net) :



DOOM Eternal se débloquera pour chaque territoire ci-dessous aux moments suivants



- En AU/NZ/Asie, DOOM Eternal se déverrouille à 19 h 01, heure du Pacifique, le 19 mars (00 h 01, heure de Jets le 20 mars),

- En Europe et dans le reste du monde, DOOM Eternal se déverrouille à 16 h 01, heure du Pacifique, le 19 mars (12 h 01 GMT le 20 mars),

- En Amérique du Nord et du Sud, DOOM Eternal se déverrouille à 21 h 01, heure du Pacifique, le 19 mars (12 h 01 HAE le 20 mars).



Caractéristiques :



Spécifications PC Ultra-Nightmare (paramètres 2160p/60 FPS/Ultra-Nightmare) OU (paramètres 1440p/120 FPS/Ultra-Nightmare)



Windows 10 64 bits



- Intel Core i9-9900K ou supérieur, ou AMD Ryzen 7 3700X ou supérieur,

- 16 Go de RAM système,

- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 Go) ou AMD Radeon VII (16 Go),

- 50 Go d'espace disque dur.



Spécifications recommandées par le PC (1440p/60FPS/Paramètres de haute qualité)



- Windows 10 64 bits

- Intel Core i7-6700K ou supérieur, ou AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur,

- 8 Go de RAM système,

- NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX Vega56 (8 Go) où (1080p / 60 FPS / Paramètres de haute qualité) NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), NVIDIA GeForce 970 (4 Go), AMD RX 480 (8 Go) Remarque: Sur GTX 970 uniquement - définissez Qualité de texture sur Moyen,

- 50 Go d'espace disque dur.



Spécifications minimales du PC (1080p/60 FPS/Paramètres de faible qualité)



- Windows 7 64 bits/Windows 10 64 bits,

- Intel Core i5 à 3,3 GHz ou supérieur, ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz ou supérieur,

- 8 Go de RAM système,

- NVIDIA GeForce 1050Ti (4 Go), GTX 1060 (3 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 280 (3 Go), AMD Radeon R9 290 (4 Go) ou RX 470 (4 Go),

- 50 Go d'espace disque dur.



Remarque : HDR est disponible sur PC, si le matériel le permet.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



THE GURU3D