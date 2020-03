OCTeam.fr ferme...

Nous avons la déception de vous annoncer que notre confrère OCTeam.fr va fermer à la fin du mois.

Après 15 ans d'existance, le site est contraint d'arrêter de diffuser ses informations, et fermera donc définitivement son accès aux informations quotidiennes (enfin pour ce qui en reste...) et au forum.

C'est dommage, car le temps fait ses ravages sur les sites, et il ne restera donc plus beaucoup de sites français dans le paysage de l'informatique dans notre beau pays.

Nous regrettons bien entendu que cela arrive, même si quelque part nous étions un peu concurrents.

L'annonce faite sur la dernière news :

Bonjour, bonsoir,



le dernier des mohicans, voilà ce qui me vient à l'esprit.



Alors 15 ans c'est le temps qu'aura duré octeam et son forum, avec des membres qui se sont démené plus d'une fois pour faire vivre cette petite communauté et ça a marché pendant un bon moment.

Merci à tous ces contributeurs et membres, ils se reconnaitront.



Mais je dois me résoudre cette fois-ci à mettre le point final, pour diverses raisons.



La fermeture sera effective au 31/03/2020 à 23:59



Ciao

