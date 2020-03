MSI nous propose : Les B450 MAX Gaming Pro Carbon MAX WiFi et Bazooka MAX WiFi.



MSI, un fabricant mondial de cartes mères, est fier de présenter deux nouvelles cartes mères B450 MAX, B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI et B450M BAZOOKA MAX WIFI. Pour les processeurs Ryzen de 3e génération, les nouvelles cartes mères MAX sont optimisées avec une meilleure compatibilité dans tous les aspects. Ces deux nouvelles cartes mères MAX peuvent satisfaire plus de joueurs et d'utilisateurs.



En tant que carte mère la plus emblématique pour les joueurs grand public, cette fois, GAMING PRO CARBON comprend également une version MAX pour les joueurs élégants qui correspond parfaitement aux processeurs Ryzen de 3e génération. Avec des millions de couleurs et 17 effets LED, Mystic Light offre des options de personnalisation pour une expérience RVB en constante évolution.



Le B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI est également équipé d'une solution USB 3.2 Gen2 avec une vitesse de transfert allant jusqu'à 10 Gbps. Audio Boost 4 avec Nahimic 3 fournit des effets sonores stables et de haute qualité avec des composants premium.



En outre, en ce qui concerne les processeurs Ryzen de 3e génération basés sur les performances, le B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI comprend une conception de dissipateur thermique étendu et un blindage M.2 pour assurer de meilleurs effets de dissipation thermique et une température plus basse pour les processeurs et les appareils M.2. Le bouton Flash BIOS devient de plus en plus important et offre plus de commodité pour les mises à jour du BIOS.











Les cartes mères de la série MAG offrent toujours la meilleure valeur au meilleur prix sur le marché des cartes mères. Le B450M BAZOOKA MAX WIFI est la première carte mère MAG Micro-ATX à offrir une solution Wi-Fi à bord, offrant une connexion sans fil avec une charge CPU plus faible et une meilleure utilisation à long terme. Cette carte mère dispose également d'une ROM BIOS de 32 Mo pour les processeurs AMD Ryzen de 3e génération avec un BIOS Click 5 convivial.



De plus, Turbo M.2 et USB 3.2 Gen1 garantissent des expériences de jeu stables et rapides. Audio Boost permet aux joueurs d'avoir une qualité sonore de qualité studio pour l'expérience de jeu la plus immersive. Les en-têtes PIN RVB supplémentaires comprenant deux connecteurs JRGB et deux connecteurs JRAINBOW permettent également aux joueurs de décorer facilement le système avec des bandes RGB et RAINBOW.



Liste des cartes mères AMD MAX



- X470 GAMING PLUS MAX,

- X470 GAMING PRO MAX,

- B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI,

- B450 GAMING PLUS MAX,

- B450 TOMAHAWK MAX,

- B450M MORTAR MAX,

- B450M BAZOOKA MAX WIFI,

- B450-A PRO MAX,

- B450M PRO-VDH MAX,

- B450M PRO-M2 MAX,

- B450M-A PRO MAX,

- A320M-A PRO MAX.



TECHPOWERUP