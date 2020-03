NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 442.59 WHQL.



NVIDIA a publié aujourd'hui la dernière version de son logiciel GeForce. La version 442.59 WHQL du logiciel est prête pour le jeu :





"Call of Duty : Warzone"



qui a été mis en ligne plus tôt dans la journée. Les pilotes corrigent également une poignée de problèmes. Pour commencer, il corrige les plantages du jeu avec "NBA 2K20". Un écran bleu se bloque lors de la connexion d'un casque VR à un ordinateur portable. La version Windows 7 des pilotes est livrée avec une vérification des correctifs Windows SHA2 lors de l'installation. Sans ces correctifs, le programme d'installation ne continuera pas.



Les changements apportés sont les suivants :



Game Ready



- Call of Duty : Warzone.



Problèmes résolus dans cette version



- [NBA 2K20] : Le jeu se bloque avec quelques clignotements. [200568482],

- [Notebook] [VR] : Un écran bleu se bloque lors de la connexion d'un casque VR au notebook. [2879605/2867038],

- [Windows 7] : implémentation d'une vérification dans le programme d'installation pour vérifier que les correctifs de prise en charge de Microsoft SHA2 sont installés sur le système utilisateur. Si les correctifs ne sont pas installés, l'installation du pilote ne se poursuivra pas. Cela permet d'éviter les problèmes potentiels pendant ou après l'installation du pilote. [200592190].



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP