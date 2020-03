CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le KOLINK Balance ARGB.



Les meilleures fonctionnalités ne doivent pas être chères - la marque de boîtier Kolink le montre encore et encore! Flambant neuf, vous pouvez désormais admirer la Kolink Balance ARGB Midi-Tower. Pour seulement 54,90 euros, le boîtier offre des fonctionnalités telles qu'un éclairage RVB adressable, un panneau latéral en verre trempé, un couvercle d'alimentation, un ventilateur LED RGB et de nombreuses ouvertures en maille fine pour un flux d'air optimal - bien sûr avec un filtre à poussière. L'éclairage RVB peut être contrôlé soit par bouton, soit par des cartes mères compatibles. Si vous cherchez un étui moderne à bas prix, le Kolink Balance ARGB est le bon choix.







Les caractéristiques du Kolink Balance Midi-Tower en un coup d'œil :



- Midi-Tower fantaisie pour cartes mères jusqu'au format E-ATX,

- Panneau latéral en verre trempé pour une vue imprenable sur l'intérieur,

- Avant avec grille de ventilation à mailles fines,

- Éclairage RVB discrètement adressable numériquement sur le devant,

- Un ventilateur de 120 mm préinstallé avec un éclairage RVB adressable numériquement à l'arrière,

- Jusqu'à cinq ventilateurs de 120 mm et quatre de 140 mm au total,

- Espace pour les cartes graphiques jusqu'à 370 mm, refroidisseur CPU jusqu'à 160 mm,

- Panneau d'E/S avec contrôle pour LED RGB, 1x USB 3.0 et 2x USB 2.0.







Avec une taille de 42,5 x 21 x 47 cm (H x L x P), la Kolink Balance ARGB Midi-Tower est relativement compacte, mais peut tout de même accueillir les grandes cartes mères E-ATX. Les cartes graphiques peuvent mesurer jusqu'à 37 cm de long et pour les refroidisseurs de CPU, une hauteur de 16 cm est disponible.



Deux disques durs peuvent être montés dans la cage du disque dur sous le couvercle du bloc d'alimentation, deux disques 2,5 "supplémentaires peuvent être placés derrière le plateau de la carte mère. Les ports et les pinces bien placés offrent une gestion des câbles sophistiquée, les câbles en excès peuvent être cachés sous le pouvoir Ainsi, l'intérieur, qui est éclairé par le ventilateur RGB et peut être inspecté à travers le panneau latéral en verre trempé, a toujours l'air bien rangé.







Côté refroidissement, la Kolink Balance ARGB Midi-Tower est parfaitement équipée pour le matériel de jeu haut de gamme. Jusqu'à six ventilateurs peuvent être montés à l'intérieur du boîtier. Alternativement, les amateurs peuvent également opter pour un système de refroidissement par eau.



Des radiateurs jusqu'à 280/360 millimètres peuvent être installés à l'avant, tandis que des échangeurs de chaleur de 240/280 millimètres peuvent être installés dans le couvercle. À l'arrière, le ventilateur préinstallé peut être remplacé ou complété par un radiateur supplémentaire de 120 mm. Tous les côtés sont équipés de grandes ouvertures en maille pour permettre une circulation d'air optimale. Les filtres à poussière sont situés à l'avant et en haut et en bas.



Pour plus d'information allez sur le site de CASEKING en cliquant ICI.



Il est bien sur disponible sur le site de CASEKING en cliquant ICI.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 54.90 euros.



CASEKING