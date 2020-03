Des prix pour toute la gamme de processeurs Intel Comet Lake de 10e génération à venir.



Un site Web néerlandais a répertorié ce qui semble être l'intégralité de la prochaine gamme de processeurs Intel de 10e génération, avec des prix à démarrer. Bien sûr, nous devons prendre ces listes avec divers grains de sel: les détaillants en ligne sont parfois connus pour afficher des prix plus élevés que le PDSF du fabricant lorsque les produits ne sont toujours pas répertoriés sur d'autres sites Web.









La liste ci-dessous présente le numéro de modèle et les prix de chaque processeur Intel. Si ce prix venait à passer d'une manière généralisée, nous examinons le processeur Intel Core i9-10900KF (qui est actuellement répertorié pour 567,73 €, TVA de 21% incluse) en concurrence avec le processeur le plus proche d'AMD, Ryzen 9 3800X, qui est déjà prix public à 449 €.



Le Core i5 10400F, d'autre part, est répertorié à 196,99 €, ce qui signifie qu'il rivalise actuellement avec le Ryzen 5 3600X d'AMD à 199,99 €. Il reste à voir lequel de ces CPU gagnera lors d'une fusillade directe. N'oubliez pas que pour les prix américains, vous échangez généralement la devise € contre $, et votre estimation de prix est presque proche de la finale.



3DNEWS