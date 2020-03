Rumeur : Intel présentera une architecture Big.Little pour ordinateur de bureau avec Alder Lake-S, le nouveau socket LGA 1700 !



Accrochez-vous à vos casques : une rumeur folle selon laquelle Intel pourrait chercher à introduire les mêmes considérations de conception que celles qu'ils avaient déjà faites avec leur architecture Lakefield est apparue. Selon momomo via Twitter (un utilisateur qui a déjà partagé de nombreuses rumeurs et détails dans l'espace matériel du PC) ainsi que d'autres sources, Intel cherche à apporter une conception de type Big.Little (qu'Intel appelle l'architecture hybride) au plate-forme de bureau sous la forme d'Alder Lake-S, qui serait construite sur le processus de 10 nm.



Alors que Lakefield d'Intel (spécialement conçu pour le marché mobile) ne comportait que quatre cœurs Tremont Atom (faible puissance d'Intel) combinés à un cœur Sunny Cove hautes performances, Alder Lake-S pouvait arborer jusqu'à 8 + 8, avec un TDP actuellement configuré jusqu'à 80 W (et jusqu'à 125 W TDP est également défini dans les diapositives de révélation avec une divulgation concernant l'étude de la mise à l'échelle des performances jusqu'à 150 W TDP).







Si ce produit Alder Lake-S se concrétise dans le processus 10 nm, cela pourrait être un moyen pour Intel de récupérer ce qu'il peut du processus 10 nm pour la plate-forme de bureau. Comme nous le savons par plusieurs rapports sur l'état des 10 nm d'Intel, les rendements et les fréquences de fonctionnement ne sont pas proches de ce qui était attendu, et le directeur financier d'Intel, George Davis, a même déclaré lors de la conférence des analystes de Morgan Stanley la semaine dernière que leur processus de 10 nm ne serait pas aussi rentable que même 22 nm, ce qui montre qu'Intel regarde déjà au-delà de ce processus pour son déploiement à 7 nm. Une conception Big.Little pour une architecture de bureau semble être une décision de conception plus plausible pour un processus en difficulté qu'une matrice monolithique 16 cœurs complète comme celles qu'Intel utilise actuellement.







La diapositive qui fuit indique également une nouvelle prise, LGA 1700, qui remplacerait la LGA 1200 qui est déployée avec Comet Lake-S (10e génération) et qui pourrait prendre en charge la famille Rocket Lake-S d'Intel (11e génération). La fuite se traduit également par une prise en charge possible de PCIe 4.0 par Alder Lake-S, ce qui pourrait signifier qu'il s'agit de la première architecture Intel à arborer ce protocole mis à jour, si elle ne faisait pas déjà ses débuts avec Rocket Lake-S. Légèrement logique, des sauts rationnels signifient qu'Intel pourrait envisager de tirer parti de leurs cœurs de processeur Golden Cove (haute performance) et Gracemont (Atom) pour cette conception hybride.



