EKWB nous propose un nouveau waterblock pour une carte mère : Le Quantum Momentum ROG Rampage VI Encore D-RGB Monoblock.



EK, le fabricant européen de matériel de refroidissement liquide premium, lance un nouveau monobloc basé sur socket Intel X299 appartenant à la gamme de produits Quantum, le EK-Quantum Momentum ROG Rampage VI Encore D-RGB. Ce monobloc est spécialement conçu pour la carte mère ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore d'ASUS.



EK-Quantum Momentum ROG Rampage VI Encore D-RGB



Il s'agit d'une solution complète de refroidissement liquide tout-en-un (CPU et carte mère) pour les processeurs Intel Socket 2066 Core X-Series et le monobloc couvre toute la section VRM de la carte mère ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore.















Ce monobloc utilise la dernière génération d'un moteur de refroidissement utilisé sur la gamme EK Quantum pour assurer le meilleur refroidissement du processeur possible sans réduire le débit vers d'autres composants. Il refroidit directement le processeur de type Intel Socket 2066, ainsi que le module de régulation de puissance (MOSFET) offrant aux passionnés une excellente solution pour des overclocks élevés et stables.







Le monobloc est livré avec une pièce en aluminium anodisé noir usiné CNC qui agit comme un dissipateur thermique pour les composants critiques sous le couvercle d'E/S, tels que la puce réseau, et en même temps, c'est le support pour les E / S d'usine couvercle, qui incarne le petit écran OLED.



Disponibilité et prix



EK-Quantum Momentum ROG Rampage VI Encore D-RGB - Le monobloc Plexi est fabriqué en Slovénie, en Europe et est facilement disponible pour la pré-commande via la boutique en ligne EK ou le réseau de revendeurs partenaires EK. La livraison de ce produit est prévue pour le 18 Mars 2020 pour : 169.90 euros.



