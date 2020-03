Acer lance deux moniteurs Predator avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz.



Acer Japan a lancé aujourd'hui deux moniteurs prédateurs basés sur la technologie IPS. Les deux moniteurs en question sont des panneaux IPS de 24,5 pouces et 27 pouces basés sur une résolution de 1080p nommée XB253QGXbmiiprzx (le modèle 24,5 pouces) et XB273GXbmiiprzx (modèle 27 pouces), ce qui n'est pas une faute de frappe et sont le nom réel des modèles . Les deux disposent des certifications Display HDR400, ce qui signifie que leur luminosité maximale est de 400 nits.



Les autres spécifications incluent un taux de rafraîchissement maximal pris en charge de 240 Hz avec un temps de réponse GtG de 1 ms qui peut être réduit à un temps de réponse de 0,5 ms avec le mode prioritaire. Il existe deux options de synchronisation de trame, l'une étant le G-SYNC de NVIDIA, et l'autre le Adaptive-Sync de VESA. Les deux prennent en charge un taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz, ce qui signifie que vous pouvez utiliser n'importe quelle carte pour obtenir la synchronisation à un taux de rafraîchissement élevé. L'écran IPS couvre 99% de la gamme de couleurs sRGB.







Pour la connectivité, Acer a équipé ces moniteurs d'un DisplayPort 1.2a et de deux ports HDMI 2.0b utilisés pour l'entrée. Il y a un concentrateur USB avec quatre ports USB 3.0 et une sortie jack 3,5 mm pour casque. Le moniteur fait basculer deux haut-parleurs stéréo intégrés de 2 W.



En ce qui concerne les prix, le plus petit modèle de 24,5 pouces coûte environ 46 000 ¥ (430 $ aux États-Unis) et 55 000 ¥ (environ 500 $ aux États-Unis).



