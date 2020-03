AMD fait la lumière sur le "+" manquant en "7 nm" pour Zen 3 et RDNA2 dans sa dernière présentation.



Lors de sa présentation à la Journée des analystes financiers 2020, AMD a apporté une clarification majeure sur son processus de fabrication du silicium. On pensait auparavant que la prochaine architecture micro-architecturale du processeur "Zen 3" et les architectures graphiques RDNA2 de la société étaient basées sur le processus de fabrication du silicium N7 + (7 nm EUV) de TSMC parce qu'AMD marquerait les deux comme "7 nm +" dans ses diapositives marketing.



Cependant, tout au long de sa présentation à la Journée des analystes financiers, AMD a évité d'utiliser ce marqueur et a recouru à un marqueur "7 nm" amorphe, incitant l'un des analystes financiers à demander des éclaircissements. À l'époque, AMD a répondu qu'elle alignait son marketing sur celui de TSMC et a donc choisi d'utiliser "7 nm" dans ses nouvelles diapositives.











Il s'avère que la prochaine étape vers TSMC N7, le nœud de fabrication de silicium DUV 7 nm de la société actuelle, n'est pas N7 + (7 nm EUV), mais plutôt une nodule en cours de route, que la fonderie appelle N7P . Il s'agit d'un raffinement générationnel de N7, mais n'utilise pas la lithographie EUV, ce qui signifie qu'il ne peut pas offrir les gains de 15 à 20% de densité de transistor offerts par N7 + par rapport à N7.



AMD a précisé que "7 nm +" dans ses présentations antérieures n'avait pas l'intention de signifier N7 +, et que le "+" dénotait simplement une amélioration par rapport à N7. En même temps, il ne précisera pas si "Zen 3" et RDNA2 sont basés sur N7P ou N7 +, donc la société n'exclut pas non plus N7 +. Nous en apprendrons probablement plus à l'approche du lancement de "Zen 3" fin 2020 comme EPYC "Milan".



ANANDTECH