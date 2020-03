Call of Duty : Warzone d'Activision est lancé aujourd'hui !



Activision a annoncé hier le lancement de son prochain jeu Call of Duty, appelé Warzone. Aux alentours de 8 heures PST, les propriétaires de Modern Warfare pourront découvrir la Warzone quelques heures avant tout le monde, tandis que les autres joueurs devront attendre jusqu'à midi PST pour jouer.















Le jeu lui-même est un énorme jeu de style Battle Royale gratuit qui peut accueillir 150 joueurs en une seule partie et est compatible avec le jeu croisé, ce qui signifie que les gens avec des PC peuvent unir leurs forces avec les joueurs Xbox et PlayStation.



Voici un trailer du jeu : Cliquez ICI.



La taille de téléchargement du jeu sera d'environ 80 à 100 Go, les joueurs devront donc libérer de l'espace sur leurs disques pour cela.



POUR RAPPEL :



Call of Duty : Modern Warfare Warzone Exigences minimales prévues



- Processeur : Intel Core i3-4340/AMD FX-6300,

- RAM : 8 Go,

- Disque dur : 10 à 20 Go d'espace de stockage,

- GPU : NVIDIA GeForce GTX 670/NVIDIA GeForce GTX 1650/AMD Radeon HD 7950,

- Système d'exploitation : Windows 7 64 bits, Windows 10,

- DirectX : version 12,

- Résolution d'écran : 720p,

- Réseau : connexion Internet haut débit.



Call of Duty : Modern Warfare Warzone prédit les exigences recommandées



- Processeur : Intel Core i5-2500K/AMD Ryzen R5 1600X Processor,

- RAM : 12 Go,

- Disque dur : 10 à 20 Go d'espace de stockage,

- GPU : NVIDIA GeForce GTX 970/NVIDIA GeForce GTX 1660/AMD Radeon R9 390/AMD Radeon RX 580,

- Système d'exploitation : Windows 10 64 bits,

- DirectX : version 12,

- Résolution d'écran : 1080p,

- Réseau : connexion Internet haut débit.



TECHPOWERUP