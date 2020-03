CANON nous propose une nouvelle imprimante : La PIXMA G5050.











Des impressions à haut rendement avec un faible coût par page grâce à une imprimante à réservoir d'encre rechargeable



Évitez les temps d'arrêt avec une imprimante à volume élevé dotée d'une capacité de 350 feuilles de papier ordinaire. Simplifiez les recharges avec des bouteilles garanties sans salissures, et bénéficiez d'une productivité à faible coût et d'une qualité sans compromis grâce à un haut rendement pouvant atteindre 18000 pages en noir avec 3 bouteilles d'encre noire et 7700 pages avec un jeu de couleurs.



Volumes élevés



Imprimez jusqu'à 18000 pages en noir avec 3 bouteilles d'encre noire et 7700 pages avec un jeu de couleurs. Réduisez les temps d'arrêt avec l'impression recto verso automatique et la capacité de 350 feuilles de papier ordinaire.



Pratique et intelligente



Lancez des impressions depuis votre smartphone ou tablette ou via l'application Canon Print, puis connectez-vous au Cloud à l'aide de PIXMA Cloud Link, une solution pratique pour les petits bureaux et les travailleurs à domicile.



Impression en toute simplicité



Imprimez en toute simplicité à l'aide d'AirPrint (iOS), Mopria (Android) ou Windows 10 Mobile et bénéficiez de connexions Ethernet sécurisées ultrarapides au réseau local.



Voici les principales caractéristiques :







Pour voir les caractéristiques en détails : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponibles sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 299.95 euros.



