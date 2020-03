ZOWIE nous propose un accessoire pour souris : Le Camade II Divina Bleu.



ZOWIE CAMADE II a une conception unique de ressort réglable permettant aux utilisateurs de choisir entre 2 hauteurs confortables. Il permet aux joueurs de régler le jeu du câble, ce qui permet des mouvements rapides et sans obstacle.



CAMADE II est équipé d'un clip en caoutchouc qui s'adapte aux câbles de souris de différentes épaisseurs et sa conception solide permet une mobilité pratique sans aucun assemblage supplémentaire.















Principales Caractéristiques







- Il garantit que le câble ne se coince pas ou ne s'emmêle pas lors du déplacement de la souris,

- Pieds en caoutchouc offrant stabilité et adhérence solide,

- Conception unique permettant une mobilité pratique,

- Le ressort réglable unique permet aux utilisateurs de sélectionner une hauteur confortable.



Clip en caoutchouc compatible avec tous les types de câbles de souris







Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Il existe également en coloris rose !



Le prix est de : 29.95 euros.



ZOWIE/BENQ