TP-LINK nous propose un nouvel adaptateur Wifi : Le ARCHER T5E.







Wi-Fi double bande pour des connexions plus rapides







Archer T5E est un adaptateur Wi-Fi PCI Express 802.11ac double bande avec des vitesses allant jusqu'à 1167 Mbps (867 Mbps sur la bande 5 GHz et 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz), fournissant des signaux Wi-Fi sur deux bandes distinctes pour tous vos besoins en ligne. Choisissez la bande 2,4 GHz pour la navigation, les e-mails et les réseaux sociaux, ou passez à la bande 5 GHz pour les jeux, la diffusion en continu et les téléchargements de fichiers volumineux.



Armez votre PC avec Bluetooth 4.2







Archer T5E est compatible avec la technologie Bluetooth 4.2 avancée, atteignant une vitesse 2,5 fois plus rapide et 10 fois plus de capacité de paquets que Bluetooth 4.0 pour transformer les PC non Bluetooth en Bluetooth. Connectez simplement vos appareils Bluetooth à votre ordinateur et profitez-en.



Antennes puissantes pour une couverture plus large







Deux puissantes antennes à gain élevé et amplifiant le signal étendent considérablement vos capacités de réception Wi-Fi existantes, vous permettant de profiter d'un streaming 4K rapide et ininterrompu et d'un jeu fluide.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 34.90 euros.



